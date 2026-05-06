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▲姜育恆（如圖）的母親在他18歲時過世，他表示他人生中開演唱會，一定會有一首歌是為媽媽而唱。（圖／文星文化提供）

在華語歌壇以憂鬱深情形象深植人心的情歌王子姜育恆，每當站在萬人矚目的舞台上，心中始終留有一個最柔軟、也最遺憾的位置。適逢母親節前夕，67歲的姜育恆表示，身為家中的老么，18歲那年母親的離去成了他一生無法彌補的痛，他表示：「如果我這輩子有什麼成就，她是我這輩子最想報答的人。」姜育恆回憶，母親離開時年僅49歲，正值壯年無緣見證兒子後來的演藝成就。他表示：「我今天如果有任何成績，最該享受這一切的人，應該是我媽媽。」為了思念這位平凡而偉大的女性，姜育恆特別為母親寫歌。因母親不識字，無法閱讀他寫下的隻字片語，他把情感變成旋律。此外，在他每一場個人演唱會上，他都會唱一首歌送給媽媽。今年6月27日的演唱會，他特別寫了一封信給媽媽，到時舞台大螢幕會秀出這封唯一寫給媽媽的信，他表示，到時粉絲都能讀到他對媽媽的感謝。台北是姜育恆成為歌手的原點，當年青澀的男孩孤獨地站在錄音室中展開旅程。2023年姜育恆慶祝出道40年時，在台北小巨蛋開了《人生的路》演唱會，當時票房秒殺的盛況，讓所有參與的歌迷非常期待姜育恆能再度回到台北獻唱。2025年起的姜育恆巡演則走遍大陸北京、上海、 廣州等16個城市並且前進新加坡、吉隆坡，共巡迴3國18個城市，創下20場聲浪席捲總動員25萬人次的驚人紀錄，姜育恆巡演影響力也創下大陸全網總曝光超過39億點閱的火熱現象。《姜育恆的盛宴Jonnie’s Gala》將於6月27日在台北流行音樂中心登場。