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台北市今年一月中旬發生漢他病毒死亡1例，鼠患浮上檯面，但鼠患問題被質疑是綠營的認知作戰、自導自演的「造鼠計劃」；對此，環境部長彭啓明今（6）日表示，他不認為是認知作戰，是每個人的感受問題，但蔣萬安對此說法回擊道，「南鼠北送不是認知作戰嗎？」蔣萬安今日赴議會報告追加減預算，被媒體問「彭啓明稱鼠患不是認知作戰，並稱老鼠有吃肉、吃甜的，不一樣」一題時反問，「『南鼠北送』不是認知作戰嗎？我想，必須要還給我們辛苦基層同仁一個公道。」蔣萬安指出，不管老鼠多、老鼠少，對北市府團隊來說，就是全力來防治、滅鼠，這都是應該要做的，對於全市12區的大清消，今年2月已經做過一次，現在再做第二次，就是希望能夠讓民眾更安心。針對北市府推動「鼠類偵防師」一事，蔣萬安表示，其實民間的防治專業人員，所持有的證照跟我們偵防師消毒班持有的證照，是一模一樣的，所以做法是，協助台北市民眾住家私領域提供建議，相關執行細節，環保局很快就會公布。