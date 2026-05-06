台北市今年一月中旬發生漢他病毒死亡1例，鼠患浮上檯面，但鼠患問題被質疑是綠營的認知作戰、自導自演的「造鼠計劃」；對此，環境部長彭啓明今（6）日表示，他不認為是認知作戰，是每個人的感受問題，但蔣萬安對此說法回擊道，「南鼠北送不是認知作戰嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安今日赴議會報告追加減預算，被媒體問「彭啓明稱鼠患不是認知作戰，並稱老鼠有吃肉、吃甜的，不一樣」一題時反問，「『南鼠北送』不是認知作戰嗎？我想，必須要還給我們辛苦基層同仁一個公道。」

蔣萬安指出，不管老鼠多、老鼠少，對北市府團隊來說，就是全力來防治、滅鼠，這都是應該要做的，對於全市12區的大清消，今年2月已經做過一次，現在再做第二次，就是希望能夠讓民眾更安心。

針對北市府推動「鼠類偵防師」一事，蔣萬安表示，其實民間的防治專業人員，所持有的證照跟我們偵防師消毒班持有的證照，是一模一樣的，所以做法是，協助台北市民眾住家私領域提供建議，相關執行細節，環保局很快就會公布。

更多「雙北鼠患」相關新聞。

相關新聞

驚！謝國樑B流「病情加重住院」　命理師早預言：基隆首長出事

讚蔣萬安被轟「開除黨籍」！王世堅還原真相回嗆：等著被火車撞死

不滿王世堅「大讚蔣萬安」！她炸鍋開第一槍喊：開除黨籍

不喊翻篇了！鄭麗文「負荊請罪」向韓國瑜道歉：非常不好意思

李怡姍編輯記者

深受媒體產業的吸引，我始終對新聞工作懷抱著高度熱忱。新聞不僅是資訊的傳遞，更是影響社會思潮、引發公共討論的重要力量。在擔任 NOWNEWS 今日新聞的新聞編輯期間，我深入參與每日即時新聞的選題、撰寫等，隨時關...