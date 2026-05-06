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▲女孩舉著宋亞軒應援旗玩懸崖鞦韆，結果卻喪命。（圖／翻攝自抖音）

▲宋亞軒為喪命女孩發聲。（圖／翻攝自微博）

中國四川瑪琉岩瀑布風景區傳出喪命意外，一名年僅16歲的劉姓少女於5月3日下午，在當地體驗高空「懸崖鞦韆」時，因為工作人員操作失誤，不幸從200公尺高空墜落直接撞在岩壁上，當場宣告不治，而她在墜落前手上曾舉著時代少年團宋亞軒的應援旗，年紀輕輕就發生憾事也讓宋亞軒在微博發文，「願大雨帶走所有悲傷與遺憾，願大家平安健康」，被其他粉絲猜測是在為離世女孩祈福。根據現場流出影片，少女在設施啟動前曾驚恐大喊「沒拴好」，疑似是身上繩子沒綁緊一事發聲，然而工作人員卻完全沒有要檢查的意思，反而直接把女孩送出了安全區。然而女孩在滑出平台後不久，工作人員因為太早拉動卡扣安全繩，使女孩還沒有規定鞦韆地點就墜落高空，因為位置離懸崖太近，導致她整個人是「高空墜落撞擊岩壁」，回到地面時早已失去意識，雖然當下已經緊急送醫搶救，但仍因傷勢過重不幸身亡。值得注意的是，有網友發現少女當時手持應援旗，疑似為時代少年團宋亞軒的粉絲，而這件事也傳到了本人那，宋亞軒在昨（5）晚演唱會結束後在微博發文，寫下「願大雨帶走所有悲傷與遺憾，願大家平安健康」等語，雖沒有直接點名事件，但被解讀是低調哀悼該名粉絲，也提醒粉絲珍惜生命、安全第一。