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日本自民黨青年局幹部訪台團自2日起至6日組團訪台，由局長平沼正二郎擔任團長，先後拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜和各政黨人士。不過，據《NOWNEWS今日新聞》獨家掌握，原本約好的國民黨主席鄭麗文臨時以「主席行程太滿」為由放鳥日方，甚至傳出訪團一度表示「副主席也可以」，但遭黨中央稱「沒必要」，讓自民黨相當不滿。對此，民進黨發言人吳崢今（6）日受訪時坦言，看到新聞相當震驚，希望日本的朋友不要因為這起偶發事件，影響對台灣的觀感。日本自民黨青年局幹部訪團，近日陸續拜會蕭美琴、韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、民進黨祕書長徐國勇、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人，不過，《NOWNEWS今日新聞》報導，訪團原定將拜會鄭麗文，卻遭黨中央以「主席行程太滿」為由拒絕。對此，吳崢下午受訪時表示，看到這個新聞也蠻震驚的，因為行程安排應該是早就可以知道的事，不要說哪一黨的朋友，一般人在日常生活中跟人約好，卻臨時「放鳥」，都是蠻不尊重的行為，對方還是來自日本的參眾議員們，都說「遠來是客」，看到這樣的狀況，當然是蠻詫異的。吳崢提到，其實日本自民黨的青年局，昨天也有到民進黨中央黨部，民進黨秘書長徐國勇帶領，包含綠委陳冠廷以及青年局其他成員，吳沛憶、黃捷、沈伯洋等人，跟自民黨青年局的眾議員們，有相當深入且愉快的對話。吳崢續指，回到基本來講，大家都知道，日本是台灣在區域和平穩定上非常重要的盟邦，日本跟台灣之間的民間交流，不論是旅遊、文化或經貿往來也都非常熱絡，還是蠻意外有這起事件，也希望日本的朋友不要因為這起偶發事件，影響對台灣的觀感。