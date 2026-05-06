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使用化學產品除臭

▲化學的除臭噴劑是不少人的首選，只要噴一噴就能去除異味。（示意圖／取自Pixabay）

以香氛產品中和氣味

以天然材料除臭

▲泡完咖啡的咖啡渣可以留起來，放進冰箱中除臭（示意圖／取自Pixabay）

定期清潔異味源

空氣清淨機

▲現在有不少空氣清淨機主打可去除寵物異味。（圖／品牌提供）

保持空氣流通

家裡經常散發出奇怪臭味？像是煮完飯之後的油煙味、寵物氣味、潮濕環境的霉味等，總是會讓居家生活品質降低不少，「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」整理了社群平台上，近3個月眾人熱議的6大除臭方式，像是使用除臭噴霧、空氣清淨機、定期清潔臭味來源等方式除臭，讓你一次掌握家裡異味消失技巧，讓你家回到清新空間。像是廚餘味、寵物味或菸味等較為強烈頑固的氣味，。另外，浴室常見的霉味問題，有人會以漂白水或白醋進行清潔，但專家提醒，漂白水雖然能讓表面變白，但往往無法深入多孔的磁磚縫隙，因此黴菌很快又會復發，建議可把過氧化氫（俗稱雙氧水）塗在長黴菌的地方10分鐘以上，再以較硬的刷具刷洗，有助於去除霉斑與異味。也有人會使用芳香劑、擴香瓶或香氛機等，讓空間散發好聞氣息，就有網友分享，自己在使用空氣清淨機時會滴一、兩滴精油，也有人用過期的精油，做廁所除臭劑。不想使用化學產品的民眾，有會使用咖啡渣、柑橘果皮、竹炭等天然物品，都被認為具有吸附異味的效果，成本低、取得容易，成為不少講求環保與安全族群的首選。就有人表示，自己平常在家做咖啡來喝時，會把咖啡渣收集起來，放到冰箱裡當除臭劑或是去除雜味時使用。不少人認為把產生異味的來源清潔乾淨，才是解決異味的方法，如冷氣濾網、排水孔、廁所角落等，都是容易被忽略卻常會累積氣味的地方，若能定期清洗與消毒，不僅能減少異味，也有助於維持整體衛生。對於家中有寵物的民眾來說，使用空氣清淨機大受推薦，現在市面上有標榜寵物專用的空氣清淨機，可有效改善寵物異味，還能過濾寵物毛髮，讓清潔更方便。保持室內外空氣流通，也有助於散去室內異味。