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根據陸委會最新統計，台灣人前往中國失聯、遭留置盤查或遭關押案件，累計高達343人。有官員透露，今年4月就增加13人，包含7人失聯、2人遭留置盤查、4人遭限制人身自由，提醒國人審慎評估前往中國風險陸委會4日指出，自2024年1月1日起至今年4月30日止，陸委會已接獲343名國人赴中國失聯、疑遭限制人身自由等案件。其中，130人失聯、28人遭留置盤查、185人疑遭限制人身自由案件。陸委會續指，與上一個月相比，單月增加13人，包含7人失聯、2人遭留置盤查、4人遭限制人身自由，其中遭限制人身自由為涉詐3人、其他刑事案件1人，赴中旅遊風險居高不下，政府再次提醒國人應避免非必要的旅行。針對是否解除禁團令一事，陸委會4月27日說明，政府已多次對外說明政策立場，當前赴中旅遊仍屬「橙色」警示情況下，必須在能夠確保國人赴陸人身自由及旅遊安全前提下開放。陸委會強調，禁團令無法解除的主要原因在於近年中共持續增修國安法規，又於2024年6月21日進一步發布「懲獨22條意見」，並鼓勵舉報，嚴重威脅國人赴陸港澳人身安全，自2024年元旦起至今年3月31日，已接獲國人赴中失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由的案件共計330人，相較2月增加17人。