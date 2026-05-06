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▲微風集團針對北車商場招標案已於5月4日依規定補正並重新提出異議申請。（圖／《NOWNEWS》資料照）

▲微風集團上月29日召開記者會提出強烈質疑，由微風副總經理高銘頂出席並說明（圖右）。（圖／記者鍾怡婷攝）

北車商場招標案，微風集團以些微差距落敗新光三越，微風集團今（6）日發出最新聲明，表示已於5月4日依規定補正並重新提出異議申請，案件已正式進入法定爭議處理程序，並微風表示，對於北車商場招標案評選過程中出現之多項疑義，微風基於事實與責任，有必要提出具體質疑，若評選程序確屬公正且無瑕疵，相關異議自難成立，亦應可經由審查程序釐清。微風指出，目前台鐵對外說明內容多著重於程序性事項，對於外界所關注之實質爭議，包括評選結果於正式公告 前即已流通、評審委員是否涉及應迴避而未迴避之情形，以及具相關專業背景之評審委員未全程參與評選等問題，尚未見具體說明。微風呼籲，在重大爭議尚未釐清前，台鐵應於完成議約及簽約前，審慎評估相關風險，暫 緩最終簽約程序，以避免後續產生不可回復之法律與程序爭議。最後微風表示，待台鐵於法定期間內之回覆，能就上述爭議提出具體說明，以釐清社會疑慮，並維護本案之程序正當性。集團亦將持續依相關法定程序，維護自身權益。回顧整起事件，台北車站商場經營權招標案由新光三越擊敗現任經營者微風集團，取得經營權，不過隨後微風發出聲明質疑有評審委員未落實利益迴避，要求剔除該名評委分數並重新計算。微風集團副總經理高銘頂也召開記者會說明，在台鐵尚未正式公告評審結果前，已有媒體對評選內容進行鉅細靡遺的報導，而本案採綜合評選序位法，任何一名委員的評分都可能影響最終結果，微風因此質疑評選資訊是在何時外流，是否在評審過程中即已洩密，甚至可能影響評選公正性。第二點則聚焦評審委員資格問題。高銘頂表示，其中一名評審委員范雪梅，曾任新光人壽財務顧問，與投標集團之間存在業務關聯，質疑具有密切合作關係的財務顧問，是否適合擔任本案評審委員，並認為該名委員疑似未落實利益迴避原則。