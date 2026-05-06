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立法院長韓國瑜今（6）日下午第四度協商軍購條例，國民黨主席鄭麗文趁著協商前約他會晤，下午中常會上鬆口，如果大家對+N還有疑慮，會寫得更完整清楚，相信很快可以取得共識。對此，國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團內部一定會有全面性討論，很多民主機制，不一定要靠表決來決定，國民黨的團結不會有傷口，一定充分討論尋求共識，再來跟國人報告。傅崐萁說，國民黨團不只跟黨中央溝通，也希望全面性地跟重要黨員同志多所溝通，今天鄭麗文中午約見韓國瑜，接下來鄭麗文會做多方面的協調溝通，今天最重要的是需要國防，中華民國需要捍衛，台灣的民主自由更需要保障，需要一流的武器來給國軍來使用，但整體防弊機制非常重要。傅崐萁說，過去立法院從來沒有空白授權軍購的相關事情，所以今天一再強調三個共識，就是一定要有「對美軍購的報價單」；只要有報價單來一定會支持，對於國防部提出，可能會有的報價單，什麼品項武器可以購買到，當然整體評估中。傅崐萁強調，國民黨團內部會做全面性討論，國民黨一定會有共識，很多民主機制不一定要靠表決做決定，國民黨的團結不會有受傷，大家一定要充分討論，取得相當共識後，再來跟國人報告。傅崐萁續道，國民黨一旦做了決定就是鐵板一塊，一致團結對外，現在有部分因為資訊了解參差不齊，沒辦法完整地了解情況下，有各種不同意見，因為涉獵到的相關片段資訊，往往會有不盡完整的看法，大家都可以溝通。傅崐萁說，國民黨一定會達成共識，讓真正的武器進入台灣，也不讓民進黨上下其手，趁著軍購過程夾帶很多不法事項在內，防弊是無論如何必要面對的，畢竟這都是人民血汗錢，必須把它顧好。