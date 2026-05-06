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海馬士首期款倒數 逾期恐直接取消

顧立雄苦笑坦言急迫 籲預算盡快通過

賴政府推動總額1.25兆元的國防特別預算，主推打造「台灣之盾」，其中包括向美方採購82套海馬士多管火箭系統等關鍵武器。不過，原訂3月30日到期的首期款支付時程一度卡關，雖然美方同意展延，但如今期限壓力再度逼近。對此，國防部戰規司司長黃文啓透露，若本月底前未付約8億首期款，海馬士全案將會取消，往後想買也買不到，價格也勢必調漲。立法院外交及國防委員會今（6）日邀請國防部長顧立雄進行業務報告，針對進度問題，民進黨立委李坤城關切發價書簽署與付款時程。顧立雄表示，立法院此次授權國防部先行簽署發價書，並非常態作法，過去通常是先編列預算並經立院通過後，才會與美方完成簽約。顧立雄進一步說明，當初包含海馬士（HIMARS）、M109A7自走砲、拖式飛彈TOW 2B與標槍飛彈等4案取得發價書時，因特別條例與預算尚未通過，才採取「先簽後補」的方式，但也因此埋下付款時程壓力。黃文啓補充，美方已清楚表態，延後付款的前提就是5月31日必須完成約新台幣8億元的首期款，否則將終止整個案子。他強調，一旦海馬士案被取消，等同整體流程重來，在現有雙方密切合作情況下，原本就需約8個月作業時間，未來重啟勢必更久，且價格也一定會往上調漲。此外，黃文啓也指出，現階段進入議約階段的僅有海馬士案，其餘3案美方尚未通知付款時間；而第5案無人機採購（Altius 700M及ISR600）出現變數，美方在計算700M價格時發生錯誤，目前正重新核算中，相關時程仍待確認。針對海馬士付款最後期限，李坤城追問，若未如期支付是否需重新排隊、甚至買不到，部長該怎麼辦？對此，顧立雄坦言，目前最急迫的就是海馬士案，並一度苦笑數秒，直言希望特別條例與預算能儘速通過，「海馬士對我們非常重要」。