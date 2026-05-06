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▲歐德傢俱中山店設計師簡妙樺(右)接手高難度案件，重建客戶信任，榮獲2026服務天使獎。（圖／歐德提供）

▲優渥設計台北民生店設計師周亭如(右)，整合團隊即時應變，展現細緻服務品質與專業價值。（圖／歐德提供）

▲歐德家具再次通過嚴格評核,獲服務金賞認證。（圖／歐德提供）

▲歐德傢俱簡妙樺(左六)、優渥設計周亭如(左七)獲2026服務天使獎肯定。（圖／歐德提供）

戰爭及關稅戰造成全球市場波動、挑戰各產業發展，面對通膨、缺工與人才競爭，企業經營考驗加劇。隨著數位轉型加速，自動化與AI逐步導入服務場域，如何在效率之外保有溫度與同理心，成為服務業競爭關鍵。為提升整體服務品質，台灣連鎖暨加盟協會自2023年導入國際評核標準，從五大面向全面檢視，歷經專業神秘客嚴謹評核，2026年共80家企業服務精銳勝出。 歐德集團以優質顧客體驗與完善服務流程，榮獲「TCFA服務金賞認證」，展現領導品牌實力。同時，為表揚基層優秀服務人員、推動服務業最美好的價值，第十三屆「2026服務天使獎」頒獎典禮，共有103位服務精英獲獎。歐德集團旗下歐德傢俱中山店設計師簡妙樺、優渥設計台北民生店設計師周亭如，持續為顧客創造美好體驗的專業精神，雙雙榮獲「服務天使獎」肯定。歐德傢俱中山店設計師簡妙樺在第一線設計服務中，以客戶需求為核心，成功接手歷經兩次更換設計師之高難度案件。透過全面盤點現況，施工期間定期監工與回報，建立透明溝通機制；完工後仍主動協助調整細節，展現專業與關懷，最終重建客戶信任，順利完成理想居家。優渥設計台北民生店設計師周亭如秉持誠信服務與以客為本，長期深耕第一線。面對業主於施工中突發狀況，主動整合設計、工務與外包團隊，迅速調整空間機能與動線，在不增加不合理成本下如期完成，獲客戶高度肯定。作為台灣家居業的領導品牌，歐德集團始終秉持「以客為尊」的理念，透過專業、熱忱與傾聽，用設計實現家的美好想像。此次榮獲「TCFA服務金賞認證」與「服務天使獎」雙重肯定，不僅是對歐德集團服務價值的最佳見證，更展現了在AI時代下，以人為本、溫度不減的品牌信念。