我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》今（6）獨家揭露國民黨主席鄭麗文以行程太滿為由，放鳥日本自民黨訪團，引發自民黨不滿。對此立委林楚茵說，這不只是外交禮節問題，更讓人覺得是政治立場表態，鄭麗文過去選黨主席宣稱要拜會高市早苗，上任後卻赴中高喊反日言論，現在又選在鄭習會後讓自民黨青年局吃閉門羹，不禁讓人懷疑是幫習近平鋪路，在川習會前給美國下馬威，畢竟美日同盟，給日本難堪就是給美國漏氣，鄭麗文殺雞儆猴，「剛好可以展現對習近平的忠心！」對於鄭麗文放鳥自民黨青年局，林楚茵表示，自民黨青年局是對台灣交流的主要窗口，今年也按慣例來台訪問，已經拜會朝野各黨派人士，只有鄭麗文臨時說不見就不見。訪團退一步表示「見副主席」也可以，國民黨竟然回「沒必要」，這不只是外交禮節問題，更讓人覺得是政治立場表態。林楚茵說，鄭麗文過去選黨主席宣稱要拜會高市早苗，上任後卻赴中高喊反日言論；現在又選在習鄭會之後讓自民黨青年局吃閉門羹，不禁讓人懷疑是幫習近平鋪路，在川習會前給美國下馬威，畢竟美日同盟，給日本難堪就是給美國漏氣，鄭麗文殺雞儆猴，「剛好可以展現對習近平的忠心！」