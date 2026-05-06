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▲賴清德返台時，特別感謝身旁史瓦帝尼副總理扎杜莉，親自陪著數萬公里的航程。（圖／總統府提供）

總統賴清德訪我非洲唯一友邦史瓦帝尼，起初因中國施壓而出不了門，但最後突襲成功，震驚國際社會，此行不僅成功打破了中共的外交封鎖，更向國際社會展現了台灣在外交戰場上的彈性與韌性；隨著賴清德現身史國，不出所料，中共隨之跳腳，批之為「偷渡式外交」，令人遺憾的是，國內部分在野黨人士也隨之起舞，對此次成果極盡酸言酸語，在台灣外交處境如此艱難的時刻，令人不禁要問，「面對國家的外交成就，為何總有『豬隊友』見不得台灣好，在背後插刀？」台灣外交空間長期受到北京打壓，這已是國際共識，此次被中共打壓事件，也受到美國國務院、IPAC以及歐盟、日本、德國、法國等國際友人表態力挺台灣，在這種非常規的壓迫下，台灣元首出訪友邦，本來就不能高調、鑼打鼓地進行，而中共「假惠台真阻撓」的操作，目的從來不是改善兩岸關係，而是要在國際上孤立台灣、在內部製造分歧。中國批評此行是「偷渡」，正反映出其「區域霸權」的傲慢心態：只要不符合北京劇本的行動，都被視為挑釁，但對台灣而言，走出去是權利，更是生存之道，這次出訪的成功，證明了台灣有能力繞過中共設置的重重路障，與世界直接對話。然而，最令人痛心的並非是中共的叫囂，而是國內部分政客的反應，當外交官員在第一線，沒日沒夜地爭取國際空間時，國內竟有人附和北京的論述，將總統的外交努力貶低為「作秀」或「偷渡」，這種行徑，正是典型的「豬隊友」表現。在民主國家，內部政策可以有不同意見，但面對外交與國家安全，理應有共同的底線及目標，當中共試圖在國際上孤立台灣時，國內的政治勢力若與之唱和，無異於在外交戰場上為敵方遞刀子，這不僅打擊了外交人員的士氣，更向國際社會傳遞了錯誤的訊息。外交成果是全民共享的，不是任何政黨的私產，賴清德此行的成功，也證明外力無法切斷台灣與友邦的情誼，同時，台灣以實際行動向國際社會傳達，台灣有權利走向世界，也有決心持續與友盟合作，為國際社會作出貢獻。台灣的外交路向來艱辛，每一吋的拓展都得來不易，我們不需要那些與壓迫者、威脅者站在一起，對內冷嘲熱諷的「豬隊友」，更期待的是，國內政黨應團結一致、不該扯後腿，面對國際變局，台灣唯有對外展現一致的尊嚴與底氣，才能贏得世界真正的尊重，而那些無視國家尊嚴、還在唱和中共的聲音，終將被台灣主流民意唾棄。