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▲高雄萬豪酒店皇豪中餐廳打造主打豐盈海陸風味的「粽豪千里禮盒」與符合蔬食者的「粽情蔬香禮盒」。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲高雄翰品酒店推出「2026端午美粽禮袋」。（圖／高雄翰品酒店提供）

端午節將至，各大飯店端午粽禮也推出。高雄日航酒店桃泉中餐廳限量推出匯聚4款獨家粽品與桃泉瑤柱 X.O 醬的「桃泉香粽禮袋」；另有用料霸氣、重達1公斤的「日式饗宴裹蒸粽」。高雄萬豪酒店皇豪中餐廳打造葷素皆宜的節慶贈禮選擇，主打豐盈海陸風味的「粽豪千里禮盒」與符合蔬食者的「粽情蔬香禮盒」。高雄翰品酒店獻上「2026端午美粽禮袋」，以經典技法結合創新風味，主打三款鹹甜兼具的特色粽品，搶攻節慶市場。高雄日航酒店「桃泉香粽禮袋」四款獨家口味粽品，海陸、養生、甜粽一應俱全，包含「瑤柱蠔乾粽」、「藤椒牛肉粽」、「藜麥山藥五穀粽」及「紅豆桂花粽」，隨袋再贈桃泉中餐廳「招牌瑤柱X.O醬」乙瓶（50克），5月17日前預購再享9折優惠。桃泉中餐廳更同步推出超豪華「日式饗宴裹蒸粽」，廚藝團隊以港式裹蒸工法融合日式頂級食材，每一口皆是頂奢海味的極致饗宴，耗時八小時手工製作，每份重達一公斤，限量僅100份，每份售價888元。高雄萬豪酒店皇豪中餐廳端午禮盒精選多款風味各具特色的粽品，包含「鮑魚干貝裹蒸粽」、「櫻花叉燒花生粽」；以及「紅麴薑麻油素粽」，「紅綠黑豆椰香粽」。「粽豪千里禮盒」內含鮑魚干貝裹蒸粽1顆、櫻花叉燒花生粽2顆、紅麴薑麻油素粽2顆及紅綠黑豆椰香粽1顆，葷素搭配一次滿足。「粽情蔬香禮盒」精選紅麴薑麻油素粽與紅綠黑豆椰香粽各3顆，主打清爽健康。每款禮盒皆附精美保溫袋乙只，即日起至6月6日開放訂購。高雄翰品酒店推出「2026端午美粽禮袋」，內含「椒麻三杯雞粽」、「紅麴風味赤肉粽」與「紫米芋香粽」各2入。新款「椒麻三杯雞粽」以台式三杯為核心，透過老薑、麻油與米酒大火爆香，疊加秘製椒麻油，帶出花椒清香，整體呈現香而不辣、麻而回甘的細膩層次。經典的「紅麴風味赤肉粽」則為飯店歷年銷售穩定的明星品項。「紫米芋香粽」口感由Q彈轉換到綿密，適合作為節慶餐後甜點。