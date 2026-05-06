我是廣告 請繼續往下閱讀

總統出訪，本應是國家大事。無論政黨立場如何，國人多半願意給予祝福與期待，畢竟那代表的是國家走向世界的機會。然而，這一次賴清德總統出訪史瓦帝尼，從過程到返國談話，卻讓人感受到的，不是外交成果的厚實，而是一層層精心設計的政治包裝。從賴清德返國談話來看，通篇強調「深化邦誼」、「理念相近」、「走向世界」，幾乎每一句都是熟悉的外交辭令。能源、農業、醫療、婦女賦權等合作面向，聽來豐富，但缺乏具體內容與可檢驗的成果。這樣的論述，對一般民眾而言，很難產生真實感，更遑論共鳴。外交不是不能宣傳，但只剩下口號式堆疊以及刻意針對性的文字，最終只會讓民眾無感，甚至質疑這趟出訪究竟為台灣帶來了什麼。更值得關注的是，此次出訪在交通安排上的「特殊性」。為了凸顯所謂中共打壓，刻意採取搭乘史國專機的方式，試圖將過程包裝成「突破封鎖」的象徵。然而，這樣的安排，究竟是外交創意，還是政治操作？當國家元首的行程被用來強化特定政治目的時，安全風險是否被充分評估？賴清德是否值得如此涉險？相關決策過程是否透明？這些問題，至今未見清楚交代。外交工作講究穩健與務實，而非戲劇性。若為了凸顯政治對抗氛圍，反而採取可能增加不確定性的方式，這不僅無助於提升台灣的國際信任，反而可能讓外界對政府的決策邏輯產生疑慮。此外，整體宣傳節奏的反覆，也讓人感到困惑。出訪前高調鋪陳、過程中一度轉趨低調，返國後又再次拉高聲量，營造「歷經波折、完成任務」的戲劇張力。這種先高調、再收斂、再放大的操作手法，或許在政治行銷上有效，但放在國家外交層次，卻顯得格格不入。外交應該是穩定、可信、可預期的，而不是節奏起伏的政治表演。此行在影像呈現與對外釋出的畫面上，也明顯帶有過度「擺拍」的痕跡。從刻意營造的互動橋段，到過於精準的鏡頭調度，不少畫面更像是為了內宣效果而設計，而非自然發生的外交交流。當每一個微笑、每一次握手、每一段影像，都像是經過計算與安排，反而削弱了外交應有的真誠與厚度。遺憾的是，在這樣的操作之下，原本應該是主角的史瓦帝尼，反而被邊緣化，淪為配角。雙邊關係的本質，應是互信與合作，但這次出訪的呈現方式，卻更像是一場以台灣內部政治為主軸的跨國秀場。史國副總理飛來台，載賴清德飛回去、再伴飛回台灣，如此作為，只為了成就賴清德抗中的角色。從出發到回台，賴清德總是拿台灣要走向世界當引子，然而在他執政下的台灣卻把外交路愈走愈窄，愈走愈偏激。當國家大事淪為總統個人政治秀，即便成功突破中共的封鎖飛到了邦交國，卻無法引起國人的共鳴。民眾的無感，其實正是對賴政府最直接的回應。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com