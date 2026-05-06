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堅持不懈的身影！多多連續5次跟隨單車奔跑

▲一對夫妻在外出騎乘自行車時，在山道上遇見了流浪犬多多，因為流浪多時，牠的模樣有些狼狽。（圖／Youtube＠Second Tails）

▲第一次餵食過後，狗狗看到夫妻檔來騎腳踏車時，都會主動跟著奔跑。（圖／Youtube＠Second Tails）

連續第五次的相遇！多多堅持不懈終於結束流浪

▲多多被夫妻倆認養後，不再是過去那個髒兮兮的浪浪，已經過上了幸福的狗生。（圖／Youtube＠Second Tails）

一段跨越物種的深厚緣分！近日一部流浪狗「多多」尋家的影片爆紅，紀錄了一對夫妻在騎乘腳踏車途中，多次偶遇一隻髒兮兮的流浪狗。牠每次相遇都會跟著車子一起奔跑，在互動中逐漸拉近彼此距離，堅持不懈的模樣也令人心疼。終於在第5次相遇時，牠卸下所有心防融化了夫妻倆的心，成功奔向一個永遠愛牠的家。日前中國一對夫妻在外出騎乘自行車時，在一個山道上遇見了一隻流浪狗，最初，太太只是覺得狗狗很可憐，順手餵了一些食物，並未想過會有後續。然而狗狗卻牢牢記住了這份善意。從此之後，每當夫妻倆出現在同樣的路線，這隻浪浪總會像是在原地認真等候一般準時出現，並緊緊跟在腳踏車後方跟著跑。在多次的互動中，夫妻倆發現了這隻狗狗的特別之處，牠不僅會熱情的跟著腳踏車奔跑，還會不斷向太太做出「拜託」的手勢，希望能獲得更多食物，不過，儘管狗狗性格相當溫馴，但對於被人類直接的觸碰、擁抱，仍有一定緊戒心，或許與過去被拋棄的過往有關聯。隨著相遇的次數增加，夫妻倆心中的牽掛也越來越重，希望能將狗狗帶回家。到了第五次見面時，狗狗一看到遠處出現的熟悉兩人身影，急忙地向前奔來。這次，，這個舉動也讓夫妻倆下定決心，一定要把牠帶回家！他們將這隻勇敢的狗狗取名為「多多」，這個名字不僅象徵著未來要給予牠更多的愛，也代表了這份得來不易的多重緣分。把多多帶回家前第一件事，夫妻倆帶牠去洗了一場香噴噴的澡，修剪掉流浪時期雜亂不堪的毛髮，結束後多多直接蛻變成超可愛的狗狗，展開了全新狗生。