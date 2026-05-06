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新北市長侯友宜2日到永和為國民黨籍新北市議員陳柏翰輔選，親自陪同陳到永和區的傳統市場拉抬聲勢；國民黨立委謝龍介今日也大讚陳柏翰是有為的年輕人。侯友宜日前陪同陳柏翰到永和六合市場掃街力薦，陳柏翰曾在市府新聞局、民政局等重要公務體系服務，幾乎每天都和里長站在一起拚市政，是個年輕、專業、肯拚的年輕人，為新北市盡心盡力，這麼好的人才出來爭取國民黨永和議員候選人，自己理當站出來力挺，也值得大家支持，請永和地區5月10日到12日接到電話民調要說「唯一支持陳柏翰」，並送上一盒喉糖，期許陳能夠為永和為民喉舌。陳柏翰今日也在臉書PO出謝龍介的推薦影片，影片中謝龍介表示，「要跟你們介紹一位有為的年輕人陳柏漢」， 他在侯友宜市長的團隊，已經歷練好幾年，可以說對市政建設非常了解，這次也要來參選新北市議員，也就是我們永和區的市議員」。謝龍介指出，陳柏翰當然要先經過初選，相當肯定他過去的認真、樸實、勤勞和努力，向大家推薦，讓侯友宜替他背書，給他一個機會；陳也在文章中懇請選民幫顧電話，時間為5月10日 13:30-22:00、5月11日 18:30-22:00、5月12日 18:30-22:00。