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民進黨近期持續主打台北市鼠患議題，矛頭直指台北市長 蔣萬安，試圖擴大攻勢。不過，資深媒體人王淺秋卻提出不同觀察，直言此議題難以發酵，並點出3大關鍵原因，認為不僅無法形成輿論壓力，反而可能對民進黨整體選情造成反效果。王淺秋今（6）日在政論節目《大新聞大爆卦》中分析，首先是議題缺乏「體感溫度」，雖然網路討論熱烈，但多數台北市民並未實際感受到嚴重鼠患，當地人都知道那些是網路謠言，反而是外地遊客較容易受到影響而產生疑慮。王淺秋接著指出，其次是台北市民具備一定判斷能力，能辨識這類議題屬於「認知作戰」，對相關說法抱持保留態度；她直言，第3點，被視為可能代表民進黨參選台北市長的沈伯洋，目前尚未展現足夠專業能力，若以鼠患議題作為政治切入點，恐反而凸顯自身無知、無能，甚至讓相關論述淪為笑柄。回顧近期綠營頻頻炒作「台北鼠患」議題，其中台北市議員林亮君指控公園遍布老鼠藥，引發關注，但隨後卻遭質疑是透過設局方式誘導環保單位投藥，事件反轉引發批評。對此，王淺秋認為，當謠言一個個被打破，「自導自演」大翻車，不僅難以說服選民，反而讓民進黨的選情更為不利。在政策層面，沈伯洋日前也提出可參考國外做法，使用干擾老鼠繁殖的荷爾蒙藥劑，取代傳統投藥方式，引發各界討論。另一方面，蔣萬安則在記者會中表示，中央已確認漢他病毒疫情未有升溫趨勢，但市府不會因此鬆懈，無論鼠患情況如何，仍將持續強化防治措施，並規劃針對全市12個行政區進行全面清消作業。