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▲立委葉元之關切業界傳出龍潭園區擴建要讓台積電次世代先進製程進駐。（圖／記者李青縈攝）

台積電近期已經提出竹科龍潭園區第三期擴建案提出的建廠申請，立委葉元之關切，業界傳出要讓台積電次世代先進製程進駐；國科會主委吳誠文指出，目前與桃園市政府努力解決問題讓台積電進駐。竹科管理局下週園區審議會將龍潭相關案件，另外龍潭的土地徵收目標在2029年前完成。龍科三期過去曾被視為台積電2奈米以下先進製程的重要候選基地，不過2022年相關消息曝光後，引發部分當地居民反彈，台積電於2023年10月宣布不再考慮進駐，後續先進製程投資重心也轉向高雄、中科及南科等地。葉元之今在出席立法院教育及文化委員會質詢關切，國科會完成龍潭科學園區三期開發案公聽會後，業界傳出台積電先進製程將進駐。吳誠文表示，龍潭科學園區要環評無虞才能進駐，目前國科會跟桃園市政府很努力解決問題，但是當地居民贊成、反對都有，開發過程也要照顧當地居民。目前新竹科學園區的新竹園區及龍潭園區土地均已滿租，考量北臺灣高科技人才密集、產業聚落成熟及交通便利，且水電供應等配套措施均能因應，園區亦有多家半導體產業希冀能在竹科周邊發展，故選定龍潭園區東側區域進行園區擴建。竹科管理局局長胡世民指出，目前此案正在檢討調整擴建計畫，下週會有園區審議會議，籌設計畫將按程序報國科會審議，預計5月完成審查。預計在2個月期間，針對委員的意見修正，並報行政院核定，預計6至7月間完成。不過，因為該案開發面積超過100公頃，須進入「二階環評」程序。胡世民也說，先前台積電曾因居民反對，而暫不考慮進駐，但經過持續並確保水電供應無虞的前提下，目前開發範圍已經從原先的150多公頃縮減至104公頃，目標在2029年第四季完成土地徵收取得。至於先前曾熱議當地不徵收只能種茶一事，胡世民說，經竹科管理局數次會勘、拜訪民眾及召開公聽會等，區內農業用地絕大多數的實際使用現況為「旱田」，另有部分的水田、果園及闊葉林，多屬零星農作，並無大面積飲用茶葉種植。多數民眾多聚焦於土地及地上（含農作物、農機具等）補償措施，零星農民詢問延續農保等問題，無接獲農民陳情保留農地種茶等訴求。