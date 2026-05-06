台積電近期已經提出竹科龍潭園區第三期擴建案提出的建廠申請，立委葉元之關切，業界傳出要讓台積電次世代先進製程進駐；國科會主委吳誠文指出，目前與桃園市政府努力解決問題讓台積電進駐。竹科管理局下週園區審議會將龍潭相關案件，另外龍潭的土地徵收目標在2029年前完成。
龍科三期過去曾被視為台積電2奈米以下先進製程的重要候選基地，不過2022年相關消息曝光後，引發部分當地居民反彈，台積電於2023年10月宣布不再考慮進駐，後續先進製程投資重心也轉向高雄、中科及南科等地。
葉元之今在出席立法院教育及文化委員會質詢關切，國科會完成龍潭科學園區三期開發案公聽會後，業界傳出台積電先進製程將進駐。吳誠文表示，龍潭科學園區要環評無虞才能進駐，目前國科會跟桃園市政府很努力解決問題，但是當地居民贊成、反對都有，開發過程也要照顧當地居民。
目前新竹科學園區的新竹園區及龍潭園區土地均已滿租，考量北臺灣高科技人才密集、產業聚落成熟及交通便利，且水電供應等配套措施均能因應，園區亦有多家半導體產業希冀能在竹科周邊發展，故選定龍潭園區東側區域進行園區擴建。
竹科管理局局長胡世民指出，目前此案正在檢討調整擴建計畫，下週會有園區審議會議，籌設計畫將按程序報國科會審議，預計5月完成審查。預計在2個月期間，針對委員的意見修正，並報行政院核定，預計6至7月間完成。
不過，因為該案開發面積超過100公頃，須進入「二階環評」程序。胡世民也說，先前台積電曾因居民反對，而暫不考慮進駐，但經過持續並確保水電供應無虞的前提下，目前開發範圍已經從原先的150多公頃縮減至104公頃，目標在2029年第四季完成土地徵收取得。
至於先前曾熱議當地不徵收只能種茶一事，胡世民說，經竹科管理局數次會勘、拜訪民眾及召開公聽會等，區內農業用地絕大多數的實際使用現況為「旱田」，另有部分的水田、果園及闊葉林，多屬零星農作，並無大面積飲用茶葉種植。多數民眾多聚焦於土地及地上（含農作物、農機具等）補償措施，零星農民詢問延續農保等問題，無接獲農民陳情保留農地種茶等訴求。
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葉元之今在出席立法院教育及文化委員會質詢關切，國科會完成龍潭科學園區三期開發案公聽會後，業界傳出台積電先進製程將進駐。吳誠文表示，龍潭科學園區要環評無虞才能進駐，目前國科會跟桃園市政府很努力解決問題，但是當地居民贊成、反對都有，開發過程也要照顧當地居民。
竹科管理局局長胡世民指出，目前此案正在檢討調整擴建計畫，下週會有園區審議會議，籌設計畫將按程序報國科會審議，預計5月完成審查。預計在2個月期間，針對委員的意見修正，並報行政院核定，預計6至7月間完成。
不過，因為該案開發面積超過100公頃，須進入「二階環評」程序。胡世民也說，先前台積電曾因居民反對，而暫不考慮進駐，但經過持續並確保水電供應無虞的前提下，目前開發範圍已經從原先的150多公頃縮減至104公頃，目標在2029年第四季完成土地徵收取得。
至於先前曾熱議當地不徵收只能種茶一事，胡世民說，經竹科管理局數次會勘、拜訪民眾及召開公聽會等，區內農業用地絕大多數的實際使用現況為「旱田」，另有部分的水田、果園及闊葉林，多屬零星農作，並無大面積飲用茶葉種植。多數民眾多聚焦於土地及地上（含農作物、農機具等）補償措施，零星農民詢問延續農保等問題，無接獲農民陳情保留農地種茶等訴求。