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▲陳珊妮雖然是樂壇才女，看電影的時間比聽音樂多，也喜歡跑影展看藝術片。（圖／記者吳翊緁攝）

▲陳珊妮透露想演兇狠的角色。（圖／記者吳翊緁攝）

陳珊妮今（6）日出席「2026臺北文學．閱影展」記者會，承認早先演出NHK放送100週年紀念特別劇《火星女王》，自己到現在還不敢看，笑言：「好像評價還不錯，朋友會一直傳截圖或評價給我，後來我發現李奧納多也沒看過『鐵達尼號』，我就放心了。」提到受邀獻出戲劇處女秀，陳珊妮坦言過去接到不少導演的邀約都推掉，這次以為只是客串，沒想到是重要的角色，是因為想了解日本拍攝的作業流程才會答應。導演頗為滿意她的演出，和宮澤理惠對戲也蠻愉快，儘管知道李奧納多也不看自己拍的片，她認為往後還是會找機會欣賞一下自己的戲。過去陳珊妮曾經幫楊凡的電影《遊園驚夢》做主題曲，當年就是由宮澤理惠和王祖賢擔任，和宮澤理惠算是彼此聽聞對方的名字，卻從來沒見過面，這一次才真的有機會演到對手戲。雖然她的部分很多都是利用綠幕來拍攝，由於過去拍MV也不乏在綠幕前演出的經驗，她倒是覺得自己不會那麼不熟悉。觀眾心目中的陳珊妮是樂壇才女，但她表示平常看電影的時間比聽音樂還多，尤其這一次的影展推出女性主義名家吳爾芙的作品改編影片，以及同志名導賈曼的多部名作，有些是她慕名已久還未欣賞，想把握這次的機會，預告觀眾可能會蠻常在影展放映時碰到她，她說道：「我很熱愛看電影，很感謝有人願意拍電影，讓我們的觀點能更豐富。」她從大學開始接觸藝術電影，那時在台灣要看歐美藝術片還非常困難，甚至要去知名的路邊DVD、錄影帶攤商「秋海棠」才能買得到：「那時候要看電影非常珍貴，但拷貝的畫質很差，我不知道是本來畫質就很低，還是我都剛好看到畫質特別差的。」現在有影展讓觀眾能看到一堆佳作，當代影迷比過去幸運很多。這次「2026臺北文學．閱影展」，觀眾可能最熟悉的是妮可基嫚、梅莉史翠普、茱莉安摩爾3大影后主演的電影《時時刻刻」》，陳珊妮坦言：「我記得這部片一開始是商業放映，然後妮可基嫚得到影后，我以為是很近期的作品，沒想到也20年了，這部片的影像和音樂都滿美的，對女性觀點的描述也很有趣。」她坦言過去接到戲劇邀約總覺得強項不在演戲而婉拒，演過《火星女王》之後未來會更願意考慮演戲，喜歡兇狠一點的角色，或像是B級片、恐怖片之類，有趣的東西都可以嘗試。她笑道：「極道之妻吧？」那種可可愛愛、散發粉紅泡泡的角色就真的不是她會點頭的戲路。「2026臺北文學・閱影展影展」將於5月22日至6月4日於光點台北電影院、光點華山電影館舉辦，共規劃了16部電影，43場放映，票券於5月8日（五）中午12：00於OPENTIX系統正式啟售。