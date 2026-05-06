「護國神山」台積電帶著台灣股市突破 4 萬點新高！為了持續擴充產能，台積電今年更預計要招募高達 8 千名新員工。近期就有一位台積電工程師發文分享，自己在公司裡認識了一位年資 6 年的年輕女技術員，打聽之下才驚覺對方的年收入竟已高達 150 萬元，且學歷僅高職畢業，超驚人的薪酬成長，立刻讓大批上班族羨慕不已。
高職畢業就上神山！女技術員年薪已破150萬
近期在論壇 Dcard 上，有一位目前職等為 31 的台積電工程師發文表示，最近報稅季看到自己要繳的金額實在差點哭出來。出於好奇心，他便詢問了在公司裡認識的一位年輕女性技術員的薪資狀況。
女作業員同事也大方分享，自己只有高職畢業，但在台積電擔任技術員已經有 6 年的資歷，而去年的薪水總所得已經高達 150 萬元。這個數字讓原PO感到相當震驚，直呼這位妹妹真的太猛，薪水甚至比他認識的設備商工程師還要高薪了。
貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人驚呼「相信台積，再創奇蹟」、「我堂弟第二年也是破150萬，作業員」、「很多非台積工程師也輸她」、「還是我也去台GG當作業員好了」、「她一定很努力加班吧」。
技術員也能年薪百萬？台積電真實薪資結構揭密
技術員真的能輕鬆拿到百萬年薪嗎？根據台積電官網的資訊顯示，技術員的基本月薪，日班大約為 3 萬 2000 元，夜班則約為 4 萬 3000 元，主要採「四班二輪制」的排班方式。雖然底薪看似一般，但除了本薪之外，公司還有相當豐厚的分紅與獎金制度，這使得技術員的平均年薪基本都能達到 75 萬元以上。
此外，台積電對技術員的門檻並不嚴苛，基本要求僅需高中或高職以上學歷，具備基本的英文閱讀能力與電腦操作能力即可，公司更看重的是員工的團隊合作精神與細心度。在多年的資歷累積之下，加上加班費與近年台積電給予的超大包的分紅獎金，資深技術員的年收入要突破 100 萬甚至 150 萬元，確實是非常有可能達成的目標。
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近期在論壇 Dcard 上，有一位目前職等為 31 的台積電工程師發文表示，最近報稅季看到自己要繳的金額實在差點哭出來。出於好奇心，他便詢問了在公司裡認識的一位年輕女性技術員的薪資狀況。
女作業員同事也大方分享，自己只有高職畢業，但在台積電擔任技術員已經有 6 年的資歷，而去年的薪水總所得已經高達 150 萬元。這個數字讓原PO感到相當震驚，直呼這位妹妹真的太猛，薪水甚至比他認識的設備商工程師還要高薪了。
貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人驚呼「相信台積，再創奇蹟」、「我堂弟第二年也是破150萬，作業員」、「很多非台積工程師也輸她」、「還是我也去台GG當作業員好了」、「她一定很努力加班吧」。
技術員真的能輕鬆拿到百萬年薪嗎？根據台積電官網的資訊顯示，技術員的基本月薪，日班大約為 3 萬 2000 元，夜班則約為 4 萬 3000 元，主要採「四班二輪制」的排班方式。雖然底薪看似一般，但除了本薪之外，公司還有相當豐厚的分紅與獎金制度，這使得技術員的平均年薪基本都能達到 75 萬元以上。
此外，台積電對技術員的門檻並不嚴苛，基本要求僅需高中或高職以上學歷，具備基本的英文閱讀能力與電腦操作能力即可，公司更看重的是員工的團隊合作精神與細心度。在多年的資歷累積之下，加上加班費與近年台積電給予的超大包的分紅獎金，資深技術員的年收入要突破 100 萬甚至 150 萬元，確實是非常有可能達成的目標。