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意外原因眾說紛紜

事故方與家屬已達成和解

中國四川華鎣市「瑪琉岩探險公園」近日發生一起死亡意外，一位16歲少女在園內體驗高空滑索項目「瀑布鞦韆」，不料卻在過程中撞擊崖壁，送醫途中不治身亡。目前園區已停業接受調查，事故方與少女家屬已達成和解，但從社群網路流傳的事發影片可以看見，少女出發前至少三次大喊「沒綁緊」，但旁邊工作人員沒有任何反應，未將少女停下而是讓她繼續滑出，最終導致悲劇發生。整起意外是否涉及人為疏失，仍待警方調查釐清。綜合中國媒體報導，這起事故發生在當地時間5月3日下午，16歲劉姓少女在園內體驗瀑布鞦韆時受傷身亡，從事發影片可以看見，少女戴頭盔穿好安全繩等裝備準備出發時，就在台上大呼「沒綁緊」，至少喊了3次，但穿著「重慶探險營」背心的工作人員並未喊停，也未幫少女重新檢查，一旁錄影的少女親友也沒發覺不對，仍在嬉笑，結果少女出發後墮崖，撞擊崖壁受傷，送醫途中不治。由於影片中清晰可見少女大喊「沒綁緊」，許多網友認為意外就是因為安全繩不牢造成少女直接墜崖。但也有自稱目擊者的民眾表示，看到少女頭部撞到瀑布中突起的岩石，發出巨響因此重傷身亡。還有網友指出，癥結點是工作人員太早放開繩索，影片中可以看到少女甫出發，工作人員就放開繩索，這才導致少女與崖壁發生碰撞，正確做法應是等用戶滑出一段距離後再放開繩索。重慶探險營今年3月中才開業，當時官網介紹瀑布鞦韆項目寫到「華鎣山高空新項目大擺盪、雲端天梯、懸崖飛拉達同步開幕迎客，其中瀑布鞦韆擺弧有300公尺」，鞦韆擺弧‌是指鞦韆在盪動過程中，座椅或人所沿的圓弧形運動軌跡。華鎣市當地政府表示，瑪琉岩探險公園之前從未發生過類似事故，目前事故方與家屬已就賠償協議達成和解，但警方仍會介入調查，釐清相關人員是否存在疏失責任，目前初步認定本案為「企業生產安全責任事故」，瑪琉岩探險公園已停業整頓中，但詳細事故原因仍待進一步調查後確認公布。瑪琉岩景區屬於典型的溪流河谷地形，嶺谷相間，地勢高低起伏，景區內山高坡陡，怪石嶙峋，峽谷上下落差200多公尺，其中瑪琉岩瀑布落差達168公尺，為川東第一高瀑布。