知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發診間疑似有針孔偷拍案件，檢警從4日起發動大規模搜索，將範圍擴大到全台18家門市，今（6）日進行第二批搜索，陸續帶回總裁常如山、店長等人到案說明。不少消費者在社群上控訴，聯繫愛爾麗診所要求退費，卻被以各種理由拒絕，讓消費者氣炸，消保官指出，目前全台已經受理17件愛爾麗醫美消費糾紛，呼籲民眾有消費糾紛想申訴，都可到「行政院消費者保護會消費爭議申訴調解線上申請系統」線上申請。
療程中發現監視攝影機 雙北診間竟都有
回顧事件發生經過，一位女性消費者前往愛爾麗板橋分店接受體雕療程，卻意外發現診間天花板，疑似裝有偽裝成煙霧偵測器的隱藏式攝影機，並且對著診療床拍攝，詢問店家卻沒有明確回應，女性消費者報警後，海山分局抵達現場拆裝，確認裡面有針孔攝影機。新北檢警昨（5）日擴大搜索愛爾麗全台18家分店，發現板橋、新莊、林口、永和等雙北8家分店、台中北屯、西屯等，有裝設監視設備及煙霧偵測器。
目前檢方已經拘提愛爾麗集團負責人常如山到案說明，以及帶回相關人士進行調查，台中市衛生局表示，若調查確認錄影未具特定目的或未取得病患書面同意，將依《個資法》處5萬至50萬元罰鍰；若有洩漏病人祕密事實，將依《醫療法》處5萬至25萬元罰鍰。另外，煙霧偵測器是否暗藏監視設備，這部分疑涉刑事妨害秘密罪，將主動移送檢調單位追查。
要求退費被拒絕 消保官已收17件申訴
愛爾麗集團發聲明強調，愛爾麗絕無侵犯隱私和個資行為問題和意圖，並絕對站在保護消費者的立場不變。此次事件，目前進入司法程序中，靜候司法調查釐清。但此事件引發不少消費者擔憂，有購買課程的消費者在Threads表示，自己要求愛爾麗退費，卻被以「診間沒有攝像錄影機」、「退款系統被鎖定」等理由拒絕，引發消費者怒火，有民眾指出，「他不會退！我在站前店已經吃閉門羹」、「台南西門店說叫我本人過去櫃檯辦理！但強調檢調已查核他們沒有裝攝像頭」。
據了解，消保會目前已經收到17件愛爾麗醫美消費糾紛，其中新北市有4件、台北市8件，其餘為其他縣市，新北市消保官表示，已經受理相關申訴案件，基於偵查不公開原則，無法透露相關案情，消保官會依照消費爭議申訴案件處理，也會令業者說明處理方案，若民眾有消費糾紛，可上「行政院消費者保護會消費爭議申訴調解線上申請系統」線上申訴，或是下載申請書列印、填寫後，到各縣市地方政府消費者服務中心申訴，有相關疑問可撥打1950全國消費者服務專線洽詢。
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回顧事件發生經過，一位女性消費者前往愛爾麗板橋分店接受體雕療程，卻意外發現診間天花板，疑似裝有偽裝成煙霧偵測器的隱藏式攝影機，並且對著診療床拍攝，詢問店家卻沒有明確回應，女性消費者報警後，海山分局抵達現場拆裝，確認裡面有針孔攝影機。新北檢警昨（5）日擴大搜索愛爾麗全台18家分店，發現板橋、新莊、林口、永和等雙北8家分店、台中北屯、西屯等，有裝設監視設備及煙霧偵測器。
目前檢方已經拘提愛爾麗集團負責人常如山到案說明，以及帶回相關人士進行調查，台中市衛生局表示，若調查確認錄影未具特定目的或未取得病患書面同意，將依《個資法》處5萬至50萬元罰鍰；若有洩漏病人祕密事實，將依《醫療法》處5萬至25萬元罰鍰。另外，煙霧偵測器是否暗藏監視設備，這部分疑涉刑事妨害秘密罪，將主動移送檢調單位追查。
愛爾麗集團發聲明強調，愛爾麗絕無侵犯隱私和個資行為問題和意圖，並絕對站在保護消費者的立場不變。此次事件，目前進入司法程序中，靜候司法調查釐清。但此事件引發不少消費者擔憂，有購買課程的消費者在Threads表示，自己要求愛爾麗退費，卻被以「診間沒有攝像錄影機」、「退款系統被鎖定」等理由拒絕，引發消費者怒火，有民眾指出，「他不會退！我在站前店已經吃閉門羹」、「台南西門店說叫我本人過去櫃檯辦理！但強調檢調已查核他們沒有裝攝像頭」。
據了解，消保會目前已經收到17件愛爾麗醫美消費糾紛，其中新北市有4件、台北市8件，其餘為其他縣市，新北市消保官表示，已經受理相關申訴案件，基於偵查不公開原則，無法透露相關案情，消保官會依照消費爭議申訴案件處理，也會令業者說明處理方案，若民眾有消費糾紛，可上「行政院消費者保護會消費爭議申訴調解線上申請系統」線上申訴，或是下載申請書列印、填寫後，到各縣市地方政府消費者服務中心申訴，有相關疑問可撥打1950全國消費者服務專線洽詢。