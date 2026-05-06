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台灣支付市場競爭激烈，整體市場近乎已成飽和紅海，不過，電支業者全盈+PAY樂觀看待公司營運及獲利，目前會員數約247萬，預估今年人數能達到260萬人，而今年將主力放在移工新客群，尋求新利基點、新商機，目標三年後公司轉虧為盈。全盈+PAY今年滿四週年，今日舉行記者會，總經理劉美玲會後接受媒體訪問表表示，公司何時賺錢、盈利，這樣的問題媒體一定很關心，但她直言，在既有的軌道上做支付，不容易賺錢。因為台灣市場小、競爭又激烈。既有的軌道已經有很多店、很多會員消費，難度非常高，競爭強度也非常高。也正因如此，全盈要做新客群，她指出，今年公司更著重在外籍會員的成長，全盈目前移工會員、外籍會員除了在台灣的移工之外，現在也有越來越多的企業引進白領外籍，這會是今年比較重要的新成長。她提到，現在移工使用行動支付障礙很大，因為移工光開移工帳戶就不是很容易，信用卡更不可能可以使用，過去有銀行想要核發移工信用卡，都沒有成功，她指出，基於無論是身份的確認或是信用的疑問，都無法提供給他們，在台灣，如果沒有信用卡、沒有帳戶，基本上行動支付就不易使用。劉美玲表示，因此，全盈+PAY有全家的消費場景，在此優勢下，移工即使沒有信用卡、沒有帳戶，也可以到全家把錢儲值進全盈+PAY的錢包，進而做到電支消費服務。劉美玲進一步指出，全盈+PAY目前移工會員數佔比還不多，雖然有一定規模了，但還需要繼續努力，今年第一階段的最大目標，希望至少移工會員數能達到10萬名移工都能用全盈+PAY的電支服務。「所以我們為什麼想要做新客群，我們想要講的新客群、新金融、新商機。因為我們覺得做了這些，對於新的模式才有辦法創造新的成長曲線收入。」劉美玲表示，新的客群如果有痛點，這些痛點你滿足了，也滿足他們的需求，提供額外的服務，全盈+PAY就有辦法從這些客群身上找到新的利基和收入來源。她認為，因為這樣，在有痛點、有缺口的情況下，全盈+PAY去服務這些客群，對公司來說就是一個新的機會，這對公司在營收的創造及獲利的可行性上，相對也會比較高，所以預期接下來的獲利，也相較過去會更樂觀。劉美玲表示，希望三年後全盈+PAY能夠轉虧為盈。而會員數也預期今年能夠再更近一步增加，將達到至少260萬的成長人數。