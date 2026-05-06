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▲宮澤艾瑪在劇中被老公動手腳，導致堅持不生的她懷孕了。（圖／X@premiere23_tx）

▲淺香航大為了將老婆一輩子留在自己身邊，想盡辦法讓對方懷孕。（圖／X@premiere23_tx）

2026年話題日劇《不生孩子的女人不行嗎？DINKs的十月懷胎》，自四月開播後掀起不少討論，以堅持不生育「丁克族婚姻」為主軸，直球挑戰社會對女性生育的既定期待，在劇中宮澤艾瑪飾演的角色金澤亞沙，被老公金澤哲也（淺香航大 飾）在保險套上動手腳，導致不願生育的她意外懷孕，沒想到這時老公卻開始嫌沒有性生活，開始外找偷吃的狗血故事。《不生孩子的女人不行嗎？DINKs的十月懷胎》故事圍繞女主角亞沙展開，她在婚前便與丈夫哲也達成共識，決定成為「丁克族」，一輩子不生孩子，身為事業心強烈的美容師，亞沙將人生重心放在創業與自我追求上，甚至告訴另一半若是無法接受選擇，願意和平分開，而哲也當時以「比孩子更愛你」作為承諾，讓她深信這段婚姻建立在理解與尊重之上。然而婚後生活逐漸出現裂痕，哲也表面上依舊體貼，實際卻對亞沙的事業發展產生強烈嫉妒，甚至暗中破壞她的工作成果，更關鍵的是，他因為心中對亞沙有著強烈控制欲，為了讓女方可以一輩子待在自己身邊，他想出了「讓亞沙懷孕」的方式，試圖利用孩子將妻子綁住。因此哲也一年內陸陸續續在保險套上動手腳，趁亞沙不注意時破壞避孕措施，導致亞沙意外懷孕，這場突如其來的懷孕，對亞沙而言如同世界崩塌，她不僅面臨身體與人生規劃的失控，更承受來自社會「結婚就該生子」的隱形壓力，劇中細膩描繪她的心理掙扎，從恐懼、自責到質疑自我價值，特別是童年目睹母親失職的陰影，使她對「成為母親」產生深層抗拒。隨著劇情推進，哲也的「溫柔」逐漸被揭穿，他開始利用亞沙內心的脆弱進行情緒操控，最終亞沙點頭準備承擔下媽媽責任時，哲也卻開始露出不負責任的表情，不僅不願意學習當爸爸的知識，甚至嫌棄亞沙不願意和自己發生關係：「早知道這個孩子不要也罷。」因此開始頻頻深夜未歸，還和其他女性發生關係外遇，事跡敗露之時，他才向亞沙坦城，是因為自己一年以來都在動手腳，只為讓亞沙懷孕，使得夫妻倆的關係澈底破碎。《不生孩子的女人不行嗎？DINKs的十月懷胎》劇集不僅挑戰傳統婚姻觀，也讓觀眾重新思考生育、自由與責任的界線，狗血劇情成為今年最具爭議也最具話題性的日劇之一。