台北近期鼠患延燒，不少民眾陸續回報公園、街道出現老鼠蹤跡，沒想到北車商圈南陽街一間咖啡廳昨（5）日晚間又遇上離譜狀況。店家在Threads發文指出，親眼目睹一名阿婆沿路在騎樓撒麵包丁餵老鼠，引來大批蟑螂與老鼠，店家上前制止，對方竟反嗆「大家都在殺生，只有我在幫助生命」，讓店家氣到崩潰直呼：「開店好難。」
阿婆沿路撒麵包丁 店家追出去見整排騎樓都是食物
該咖啡廳在Threads發文表示，昨晚看見店門口有一名阿婆戴著手套撒麵包丁餵老鼠，對方還不時往店內張望，似乎擔心行為被發現。店家察覺異狀後追出去查看，才發現不只店門口，整條騎樓、沿路地面都被撒滿麵包丁，現場已引來一堆蟑螂與老鼠。
店家隨即上前制止，沒想到阿婆卻辯稱，老鼠很可憐，只能咬破垃圾袋找食物，自己是在幫忙環境，一邊幫大家收垃圾、一邊放麵包丁給老鼠吃，這樣老鼠就不會去咬垃圾袋，「而且吃完牠們就會搬走了」。
噴殺蟲劑反被罵殺生 阿婆嗆：只有我在幫助生命
店家指出，為了趕走被食物吸引而來的蟑螂，只好在門口狂噴殺蟲劑，結果大量蟑螂反而往店內竄逃，讓店家當場崩潰。
更讓人傻眼的是，阿婆看到後竟怪店家亂噴藥，還說「難怪今天我撒在你店門口的麵包都沒有老鼠來吃」，甚至稱是店家把老鼠「殺死在柱子裡」，批評店家殺生。
店家表示，自己在滂沱大雨中站在路邊與阿婆爭執近半小時，全身濕透又冷到發抖，最後要求對方不要再來此處餵食，阿婆才口頭答應不會再來，讓店家無奈寫下：「怎麼什麼鬼事都被我遇到，開店好難。」
貼文掀熱議 網友怒：不重罰遲早滿街老鼠
貼文曝光後引發網友熱烈討論，不少人留言表示，「這種餵食老鼠的人不重罰，遲早全島都是老鼠」、「同情心這麼旺盛，不會把老鼠帶回家？」、「難怪老鼠滿街跑不會餓死」、「餵食看似愛心，實際上是在製造公共衛生問題」。也有網友建議店家可向里長、警察或1999市民熱線反映，並保留影像作為舉證資料。
北市5月起加強取締餵食 公園違規最高罰6000元
台北市近期因鼠患議題受到關注，北市工務局公園處也已宣布，自115年5月1日起加強公園內餵食行為稽查。公園處提醒，依《臺北市公園管理自治條例》第11條第19款規定，公園內禁止餵食禽鳥、無飼主管領之動物或棄養、放生動物，違者可處新臺幣1200元以上、6000元以下罰鍰。
公園處也指出，餵食看似出於關懷，但可能讓動物依賴人類供食，造成動物過度聚集、糞便堆積、環境髒亂與水質污染，也可能提高人畜共通疾病風險；若食物來源過剩，還可能促使特定物種快速繁殖，進一步造成生態失衡。
至於非公園範圍，若因餵食導致食物殘渣污染地面或公共環境，環境部函釋也曾說明，食物餵食行為本身不必然屬於廢棄物清理法所稱清除、處理行為，但若在指定清除地區因餵食造成地面污染，仍可能違反《廢棄物清理法》第27條規定，依同法第50條處新臺幣1200元以上、6000元以下罰鍰。
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該咖啡廳在Threads發文表示，昨晚看見店門口有一名阿婆戴著手套撒麵包丁餵老鼠，對方還不時往店內張望，似乎擔心行為被發現。店家察覺異狀後追出去查看，才發現不只店門口，整條騎樓、沿路地面都被撒滿麵包丁，現場已引來一堆蟑螂與老鼠。
店家隨即上前制止，沒想到阿婆卻辯稱，老鼠很可憐，只能咬破垃圾袋找食物，自己是在幫忙環境，一邊幫大家收垃圾、一邊放麵包丁給老鼠吃，這樣老鼠就不會去咬垃圾袋，「而且吃完牠們就會搬走了」。
噴殺蟲劑反被罵殺生 阿婆嗆：只有我在幫助生命
店家指出，為了趕走被食物吸引而來的蟑螂，只好在門口狂噴殺蟲劑，結果大量蟑螂反而往店內竄逃，讓店家當場崩潰。
更讓人傻眼的是，阿婆看到後竟怪店家亂噴藥，還說「難怪今天我撒在你店門口的麵包都沒有老鼠來吃」，甚至稱是店家把老鼠「殺死在柱子裡」，批評店家殺生。
店家表示，自己在滂沱大雨中站在路邊與阿婆爭執近半小時，全身濕透又冷到發抖，最後要求對方不要再來此處餵食，阿婆才口頭答應不會再來，讓店家無奈寫下：「怎麼什麼鬼事都被我遇到，開店好難。」
貼文曝光後引發網友熱烈討論，不少人留言表示，「這種餵食老鼠的人不重罰，遲早全島都是老鼠」、「同情心這麼旺盛，不會把老鼠帶回家？」、「難怪老鼠滿街跑不會餓死」、「餵食看似愛心，實際上是在製造公共衛生問題」。也有網友建議店家可向里長、警察或1999市民熱線反映，並保留影像作為舉證資料。
北市5月起加強取締餵食 公園違規最高罰6000元
台北市近期因鼠患議題受到關注，北市工務局公園處也已宣布，自115年5月1日起加強公園內餵食行為稽查。公園處提醒，依《臺北市公園管理自治條例》第11條第19款規定，公園內禁止餵食禽鳥、無飼主管領之動物或棄養、放生動物，違者可處新臺幣1200元以上、6000元以下罰鍰。
公園處也指出，餵食看似出於關懷，但可能讓動物依賴人類供食，造成動物過度聚集、糞便堆積、環境髒亂與水質污染，也可能提高人畜共通疾病風險；若食物來源過剩，還可能促使特定物種快速繁殖，進一步造成生態失衡。
至於非公園範圍，若因餵食導致食物殘渣污染地面或公共環境，環境部函釋也曾說明，食物餵食行為本身不必然屬於廢棄物清理法所稱清除、處理行為，但若在指定清除地區因餵食造成地面污染，仍可能違反《廢棄物清理法》第27條規定，依同法第50條處新臺幣1200元以上、6000元以下罰鍰。