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根據2026年實價登錄預售揭露資料顯示，文山區近期新推預售案銷況亮眼，單價站穩9字頭甚至破百萬。信義房屋專家分析，雖然整體房市仍存觀望氣氛，但文山區因距離市中心不遠，又兼具生活品質與價格優勢，吸引剛性需求的自住買盤。信義房屋木柵中心店專員温宜驊表示，文山區木柵生活圈為目前區域交易主力，區內房價呈現明顯分級。目前全新預售案單價已突破每坪百萬元門檻，屋齡5年內的新古大樓，單價約落在9字頭，而屋齡10年左右中古大樓約在7至8字頭，屋齡20年左右產品亦有7字頭水準，整體價差約在每坪15萬至20萬元之間。相較台北市其他行政區動輒百萬以上的單價，文山區仍具有房價相對親民的優勢。進一步觀察產品結構，過往市場主力為電梯三房產品，但隨著家庭結構轉變與人口數下降，購屋需求逐漸轉向兩房產品。温宜驊指出，目前市場最受歡迎的產品為電梯兩房，總價帶約落在2500萬至3000萬元之間，對首購族與小家庭而言負擔相對可控。加上現代購屋族居住觀念改變，傾向與長輩分開居住，使得中小坪數產品需求明顯增加。至於文山區能在眾多行政區中脫穎而出的原因，除了價格因素外，交通建設與生活環境亦是關鍵。未來捷運南環線已正式動工，預期將進一步強化區域交通便利性，提升與市中心的連結。隨著交通題材發酵，區內建商推案動能持續升溫，也帶動整體市場關注度。生活機能方面，木柵生活圈發展成熟，日常採買、餐飲與休閒資源齊備，同時保有相對清幽的居住環境，對於重視生活品質的族群具吸引力。此外，區內擁有再興中小學、木柵國中、明道國小等學區資源，形成穩定的學區需求，也成為支撐房市的重要因素之一。從購屋族群來看，目前以在地換屋族、首購族及有學齡子女的家庭為主，另外亦有部分退休族群選擇從市中心移居至文山區，享受較為寧靜的生活環境。同時，由於文山區距離台北市核心商業區通勤時間仍具可接受範圍，也吸引不少在市中心工作的族群進場購屋。温宜驊觀察，台北市房價高基期背景下，文山區憑藉相對親民的價格、穩定的生活機能、逐步到位的交通建設與優質學區條件，成功吸引剛性自住需求進場。隨著新案持續推出與捷運建設推進，區域房市預料仍將維持穩健發展，成為北市少數由自住需求撐盤的熱區之一。