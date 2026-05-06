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台北市近來爆發「安鼠之亂」，不時有民眾上網回報老鼠蹤跡，甚至包括捷運或動物園也淪陷，對此台北市府並未估算全市老鼠數量，市長蔣萬安稱中央無頒布標準。議員苗博雅質詢時砲轟，早在2007年前市長郝龍斌就曾透過老鼠密度調查來估算數量，不要凡事都推給中央，台北至今已經12年沒做老鼠密度調查，根本是市府蓋牌、瞎子摸象，「將帥無能，累死三軍」。苗博雅表示，台北市的老鼠究竟是變多還是變少？自己昨天看了台北市府召開的記者會，都沒有專業科學數據，唯一的只有1999陳情數，究竟專業監測數據在哪裡？到底有沒有老鼠專業監測數據？對此蔣萬安回應稱中央無無頒布標準。苗博雅說，不要凡事都推給中央，台北市自己就有做過了，難道蔣萬安身邊沒有半個專家？早在2007年郝龍斌就說過，環保局估計200到500萬隻老鼠，怎麼沒有去請教郝龍斌？說什麼中央沒有標準，難道不推估老鼠就不會變多嗎？不測速就不會超速了。苗博雅奉勸蔣萬安，可以就請教環保局資深同仁，過去就有做過老鼠族群調查，過去每年編列預算每年都在做，2015年到2026年卻只買捕鼠籠不做調查，停辦鼠類調查預算。有專家表示，若白天看得到老鼠，就代表鼠患嚴重，密度太高了，台北至今已經12年沒做老鼠密度調查，批根本是市府蓋牌、瞎子摸象，「將帥無能，累死三軍」。最後苗博雅表示，首先是恢復做專業科學調查，監測台北鼠類密度數量；其次是廣納公共衛生師科學專家意見，避免鼠類偵防師新名詞增加基層負擔。對此台北市府副發言人魏汶萱反問苗博雅，中央環境部自承訂不出鼠患定義，也自證沒有全國鼠類監測模型，議員是在批評彭啟明部長「是身邊沒專家還是你沒請教」、「懶政」嗎？魏汶萱說，議員所拿的是20年前的預估「200~500萬隻」、這種誤差300萬的研究是議員認同的「專業科學」數據嗎？魏汶萱質疑，議員真的在乎科學真相，又怎會對人贓俱獲，累犯還刪文的「南鼠北送」隻字不提？不論老鼠多，老鼠少，市府就是全力防治、全力滅鼠，這都是應該要做的。