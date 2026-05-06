救駕變翻車？議員扯出「黑歷史」挺蔣萬安　律師酸：打到韓國瑜

台北市長蔣萬安近期因市府鼠患問題持續遭到外界質疑，有藍營議員趕緊跳出來「救駕」，認為相關議題被過度政治化，甚至以過去南部「登革熱」疫情作對比，引發進一步爭議。對此，律師黃帝穎則反批，國民黨議員為了救蔣萬安，瞎扯南部登革熱，反傷立法院長韓國瑜。 我是廣告 請繼續往下閱讀 國民黨籍台北市議員張斯綱指出，目前社會對鼠患問題的討論已被簡化為政治標籤，無形中增加基層人員壓力。他並以2015年台南與高雄登革熱疫情為例，當時病例高達數萬例，「當時民進黨側翼有那麼在意每天拍蚊子？」藉此反擊外界對台北市府的批評。 黃帝穎則提到，2019年韓國瑜擔任高雄市長期間，當時本土登革熱病例累計達21例，時任行政院副院長的陳其邁南下視察疫情，韓國瑜卻在現場低聲詢問：「為什麼會爆發登革熱？」孰料全程都被媒體收音，引發輿論譁然，外界抨擊韓國瑜搞不清楚狀況，甚至出現質疑「到底誰才是市長」的聲音。 如今，面對台北市「鼠患」風暴，張斯綱試圖透過昔日南部疫情案例為蔣萬安辯護，結果卻讓韓國瑜當年的爭議再度被翻出，黃帝穎諷刺指出：「國民黨扯南部登革熱拍蚊子，結果打到韓國瑜。」也讓政治攻防再度升溫。 更多「雙北鼠患」相關新聞。 相關新聞 彰化要失守了？吳子嘉戳破藍「好日子就內亂」：恐淪陷給民進黨李四川捲「小琉球農地違規」風暴！吳子嘉警告：更大抹黑在後面救駕變翻車？議員扯出「黑歷史」挺蔣萬安 律師酸：打到韓國瑜漢他病毒竄進新北？侯友宜急下封殺令 狂掃2千處鼠患熱區 林翊涵編輯記者新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...作品集 蔣萬安鼠患登革熱韓國瑜黃帝穎張斯綱陳其邁