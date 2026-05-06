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台股續創新高，外資熱錢持續匯入，加上中東局勢有緩和跡象，國際油價走跌‘美元回落，新台幣兌美元馬（6）日也升破31.5元，終場收31.488元，強升1.17角，創今年3月2日以來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量18.72億美元。雖然台股持續創新高，外資頻繁進出，對匯市也是一種挑戰，但央行外匯局長蔡烱民表示，目前新台幣還算相對平穩，只有市場供需明顯失衡，央行才會進去調節，4月外資淨匯入約70億美元左右，可是獲利了結也有匯出，因此，還在可控範圍。就國際匯市來看，美元指數失守98，一度下探97.89，目前在97.97附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日也大幅回升，一度來到155.03，目前在156.14附近，韓元兌美元也升至1449.1，目前在1450.29附近，而離岸人民幣兌美元也升到6.8116附近。也由於美元回落，加上台股再創新高，外資熱錢持續匯入，新台幣兌美元今日也升破31.5元，一度來到31.456元，強升1.49角，終場收在31.488元，升值1.17角，創逾2個月收盤新高價。對於台股頻創新高，外資占台股比重提高，進出資金也加大，這是否增加央行穩定匯率的難度，央行外匯局長蔡烱民今日在例行記者會表示 ，考量盈餘匯出之後，4月外資匯入本金約257億美元，也有盈餘股利匯出約180億美元，因此，4月淨匯入約70億美元，並不是非常大，而且獲利了結也有匯出，因此，還在可控範圍。雖然4月央行也有進場調節買匯，但蔡烱民透露，只有幾天有動作，像是4月8日及4月9日外資在台股買超千億元，匯率變動較大，供給較大，央行有稍微進場調節買匯，但數量不大，央行主要針對供需明顯失衡進去調節，目前新台幣還算相對平穩。