我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國歌手兼演員IU在韓國兒童節5月5日這天，再度以實際行動回饋社會。所屬公司EDAM Entertainment在昨（5）日證實，她以自己加上粉絲名Uaena的合稱「IUaena」名義捐出1億韓元（約210萬台幣），IU在兒童節的善舉已經延續多年，加上在年末、出道日、生日等時機也都會捐款，粗估一年大約捐了9億韓元（約2000萬台幣），也讓外界再度關注她長期累積的善行紀錄。IU本次善款分別捐贈給韓國兒童福利協會與社團法人全國地區兒童中心協議會，兩個單位各5000萬韓元（約105萬台幣）。資金將投入兒童福利機構中的保護兒童，包括生活物資與醫療費支援，同時也規劃用於地區兒童中心孩童的生日禮物與文化體驗，讓弱勢族群獲得更全面的照顧。IU長年在出道紀念日、生日以及年末年初等時間點持續捐款。過去一年內，她多次進行大額捐助，包括年末捐出2億韓元（約420萬台幣）、支援山林火災受災者與消防人員待遇改善再捐2億韓元（約420萬台幣），生日與出道紀念日也各自捐出2億韓元（約420萬台幣），加上這次兒童節的過款，粗估一年大約捐了9億韓元（約2000萬台幣），善款累積金額相當可觀。公司表示，這次捐款同樣聚焦兒童與青少年福祉，從醫療、生活到文化體驗等層面提供協助，讓公益不只是短期援助，而是能持續帶來實際影響的長期支持，也展現IU一貫將善意落實於行動的理念。