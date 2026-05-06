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國民黨主席鄭麗文今（6）日中午會晤立法院長韓國瑜，下午中常會上透露，一看到韓國瑜就說「我今天是負荊請罪，非常抱歉造成韓院長的困擾」，另外針對軍購之爭，她也放軟態度，稱如果大家對+N還有疑慮，會寫得更完整清楚。對此，藍委徐巧芯透露，韓國瑜希望軍購協商前不要讓所有事情沒有進展，所以向總召傅崐萁詢問是否要商議，接下來又受到鄭麗文的邀約，「韓鄭會」可能是化解上周的誤會，氣氛也非常好，針對不同的疑慮也進行溝通，有了新的共識，接下來整個藍白整體軍購條例方向，能夠表達一致性，這樣讓2026要選舉的同志，也不會擔心藍白合因為一個條例而分裂，會尋求最大折衝空間。立法院長韓國瑜今下午第四度協商軍購條例，藍委徐巧芯會前表示，國民黨有這麼好的院長韓國瑜，有這麼好的主席鄭麗文能夠傾聽不同意見，並且做出整合方案的決策，這是一個領導人該有的樣子，也是國民黨之福。徐巧芯說，今天韓國瑜發揮極大的領導力，無論是平常關心各黨團幹部、立委了解大家心聲，還有折衝不同政黨之間，有沒有能夠找到共同為國家好的方向，他秉公主持議事，所以著眼於國家人民優先，再來是黨無愧於心，立委對這樣的想法都可以說非常認同。徐巧芯也指出，韓國瑜希望在協商前，不要讓所有事情好像沒有任何進展，希望能有進度，在立委詢問下，所以也向總召傅崐萁詢問是否有機會碰面，釐清局勢、國家整體方向，也表達自己的看法，接下來很快又受到了鄭麗文的邀約，覺得兩人可以碰面，所以才有今天中午所知道的，鄭麗文跟韓國瑜有非常良善、良好的見面。徐巧芯說，過程中可能是針對上周的誤會能好好化解，氣氛也非常好，針對不同的疑慮也進行溝通，有了新的共識，那也很清楚表達，接下來整個藍白整體軍購條例方向，能夠表達一致性，這樣讓2026要選舉的同志，也不會擔心藍白合會不會因為一個條例而分裂，也會尋求最大折衝空間，相信鄭麗文、韓國瑜碰面時，能夠互相理解，從黨、國家未來的角度，找出折衝的良好發展。徐巧芯續道，兩人會面，就是基於包含立委們的希望跟期待，鄭麗文主動邀約韓國瑜，也是推心置腹的良善溝通，解決很多立委擔心，原先檯面下討論但已經情緒化、激化的事情，幸好鄭麗文有這樣的高度智慧，共同和韓國瑜來解決問題。鄭麗文的表態，也讓很多原先憂心的黨內立委同志放下心中大石頭。