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▲豊漁餐飲集團插旗新竹地區，「季樂 和牛鐵板燒」與「牛喜 壽喜燒水炊鍋」兩品牌都進駐遠百竹北。（圖／豊漁餐飲集團提供）

雙品牌進駐 強打218元吃A5和牛

388元起享有日系鐵板燒 白飯、例湯吃到飽

▲季樂主打僅388元即可享用「A5醬燒和牛肉片」套餐。（圖／豊漁餐飲集團提供）

▲豊漁餐飲集團的「牛喜」壽喜燒也進駐遠百竹北。（圖／豊漁餐飲集團）

台北老爺酒店也有正統壽喜燒 強打滋賀縣A5頂級近江牛

▲台北老爺酒店攜手大阪日航酒店，推出期間限定「大阪．關西美食祭」。（圖／台北老爺提供）

以「初魚」打響名號的豊漁餐飲集團表示，繼上月在台中漢神洲際與台北信義A4開出新品牌後，看準新竹市場穩定成長，集團於今（6）日首度跨足新竹，進駐「遠百竹北」，同時開設兩品牌包含「季樂 和牛鐵板燒」與「牛喜 壽喜燒水炊鍋」，也同步推出「218元加購100克A5和牛」的超值方案。以無菜單日式料理「初魚」起家，豊漁餐飲集團近年以民生型餐飲品牌，瞄準話題商圈積極展店，看好「遠百竹北」近年逐步成為在地重要的用餐據點，百貨以餐飲為主要吸引力，因此一次進駐兩品牌。豊漁餐飲集團提到，每月集團穩定進口約30頭日本黑毛和牛，憑藉此採購優勢，其中，「季樂和牛鐵板燒」主打「和牛也能天天享用」的親民奢華體驗，以A5和牛為核心，結合龍蝦、干貝、鮑魚等頂級食材，打造388元起、每人千元有找即可享用的豪華套餐，搭配自助吧無限供應的白飯、例湯與飲品，讓消費者以輕鬆無負擔的方式，盡享高品質鐵板饗宴。另一品牌「牛喜壽喜燒水炊鍋」則以個人鍋物為核心，呈現關西風壽喜燒與博多風水炊鍋雙重風味。嚴選日本A5黑毛和牛，佐以特製壽喜燒醬汁，並搭配生食級雞蛋製作的「松露蛋液泡泡」；另也有以雞湯與白米細火熬煮的水炊鍋，同樣是品味溫潤醇厚的日式風味。想吃到正統壽喜燒，台北老爺酒店也有，此次攜手大阪日航酒店推出「大阪．關西美食祭」，邀請日本料理名店「弁慶」料理長吉田全雄來台客座，以完整會席形式展演關西六府縣（大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫）的料理精華。台北老爺酒店表示，此次最大亮點為「關西風壽喜燒」，選用日本三大和牛之一的滋賀縣A5頂級近江牛，以「先煎後調味」的關西料理手法呈現。「大阪．關西美食祭」套餐於台北老爺2樓中山日本料理廳推出，每套4280元+10%，活動期間即日起至6月30日。凡點選指定套餐即可參加抽獎，有機會獲得JAL日本航空台北至大阪來回機票、帛琉老爺大酒店四天三夜住宿券、大阪日航酒店三天兩夜住宿券及礁溪老爺酒店平日一泊二食住宿券等多項大獎。