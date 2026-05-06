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▲ 台南安南區28日清晨車禍，28歲鄭姓女警騎機車遭20歲女騎士追撞倒地，再被遊覽車輾過當場不治。（圖／攝自安平警好讚）

台南28歲女警鄭詠心遭女大生追撞不幸身亡，昨（5）日告別式結束後，雙胞胎弟弟在社群發出長文悲痛告白。他回憶接獲噩耗的第一時間，是被姊姊與母親撕心裂肺的哭喊聲驚醒，字字句句滿是思念與不捨，即使送走摯愛親人至今，仍覺一切如夢般不真實，文末更心碎寫下：「下輩子換我當哥哥守護妳。」女警鄭詠心休假騎車外出時遭遇死劫，雙胞胎弟弟也在告別式圓滿結束後，在社群上以長文悼念。文中提到接獲噩耗的當天，是先被媽媽和姊姊的尖叫聲、哭聲嚇醒的，當他衝下樓，只聽見媽媽和姊姊一直哭喊著：「詠心不見了。」一度無法理解情況，甚至心想「警察怎麼會不見」。直到拿起一旁的話筒，確認消息後，他形容自己「腦袋一片空白」，一度情緒崩潰，卻仍強忍悲痛，隨即陪同母親趕往現場尋人。談及童年回憶，弟弟表示，「小時候，妳是我最好的玩伴。 我從小就很調皮，好像誰都拿我沒辦法， 但永遠只有妳制得了我，因為妳最愛回家告狀了。 但其實更多時候，妳總是在旁邊，安靜地支持我、掩護我，甚至替我擔心。 很多時候是我沒有說出口，我一直都覺得，有妳在，我就很安心」弟弟在文中提到，姊姊長大後選擇投入警職，「長大之後，妳選擇當警察。 我們知道那條路不輕鬆，有輪班、有壓力，也有很多我們看不見的辛苦。 可是妳總是笑笑地說沒事，說那是妳想做的事。 妳把制服穿在身上，也把責任放在心裡。 」他也悲痛寫道，「詠心啊，妳真的走得太突然，突然到讓我覺得這一切都好不真實。我們真的沒想到，會用這樣的方式和妳道別。」直言少了姊姊的聲音，尤其是熟悉的笑聲後，「什麼都變得不一樣了」，令人鼻酸。文末，弟弟向姊姊道謝過去一路以來的照顧與陪伴，「這輩子，都是妳在前面保護我、照顧我。下輩子，我們四個還要當兄弟姊妹。但是，下次讓我當哥哥，換我守護妳，好嗎？這樣才公平吧。」也輕聲告別，「姐姐，慢慢走，不用再牽掛，不用再辛苦了。」