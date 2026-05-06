我是廣告 請繼續往下閱讀

明天天氣悶熱 南部注意36度高溫

▲周三、周四水氣少，僅東半部有雨，周五、周六鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機率提升，周日母親節雨區縮小。（圖／中央氣象署）

周五鋒面再襲 北台灣雨下最大

▲周四各地高溫上看30度，周五將與、東北季風影響，氣溫再次下滑，直到下周一才明顯回溫。（圖／中央氣象署）

周五明顯降溫 哈格比颱風對台無影響

▲關島附近的「熱帶性低氣壓 TD05」，今天升格為颱風「哈格比」，路徑往西為主。（圖／中央氣象署）

今（6）日起天氣轉穩，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明（7）日天氣依舊多雲到晴，各地高溫上看30度，周五、周六（5月8日至5月9日）將有鋒面報到，加上東北季風增強，天氣再度轉趨不穩定；而今天下午生成的「哈格比颱風」，路徑對台灣則沒有影響。鄭傑仁指出，明天天氣以悶熱為主，台灣西半部高溫31至34度，南部近山區可能來到36度，東半部28至29度；全台多雲到晴、陽光露臉，大台北、東半部、山區午後可能有局部雨勢。鄭傑仁提到，周五有一波鋒面通過並伴隨東北季風增強，降雨範圍包括「北部、東半部、山區」，其中北台灣影響最為明顯，務必留意「短暫陣雨、局部雷雨」發生，其它地區則以局部降雨為主，南部有維持零星雨勢。周六輪到華南雲雨區帶來水氣，不過降雨範圍比周五縮小一些，主要集中在北部、東半部、中部山區的「局部短暫陣雨」，南部則偏向午後零星降雨，整體來看，雨勢雖未完全結束，但逐步趨緩。周日母親節（5月10日）降雨範圍進一步縮小，主要落在東半部及午後山區。氣溫方面，鄭傑仁說明，周五因降雨、東北季風影響，高溫略降，周六降溫最為明顯，北部白天只有24度、東半部26度，中南部降幅較小；預估東北季風影響至周日，下周一（5月11日）逐漸減弱，各地高溫將再度回升至接近30度。此外，哈格比颱風今天下午生成，所處的位置緯度偏低，路徑往西向菲律賓外海靠近時，也會因為環境不利發展，很快就減弱消散；目前預報顯示，哈格比颱風未來近中心最大風速為每秒20公尺，屬於輕颱下限，未來最大七級風暴風半徑則是100公里，位置距離台灣非常遙遠。