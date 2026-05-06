今（6）日起天氣轉穩，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明（7）日天氣依舊多雲到晴，各地高溫上看30度，周五、周六（5月8日至5月9日）將有鋒面報到，加上東北季風增強，天氣再度轉趨不穩定；而今天下午生成的「哈格比颱風」，路徑對台灣則沒有影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
明天天氣悶熱　南部注意36度高溫

鄭傑仁指出，明天天氣以悶熱為主，台灣西半部高溫31至34度，南部近山區可能來到36度，東半部28至29度；全台多雲到晴、陽光露臉，大台北、東半部、山區午後可能有局部雨勢。 

▲周三、周四水氣少，僅東半部有雨，周五、周六鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機率提升，周日母親節雨區縮小。（圖／中央氣象署）
▲周三、周四水氣少，僅東半部有雨，周五、周六鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機率提升，周日母親節雨區縮小。（圖／中央氣象署）
周五鋒面再襲　北台灣雨下最大

鄭傑仁提到，周五有一波鋒面通過並伴隨東北季風增強，降雨範圍包括「北部、東半部、山區」，其中北台灣影響最為明顯，務必留意「短暫陣雨、局部雷雨」發生，其它地區則以局部降雨為主，南部有維持零星雨勢。

周六輪到華南雲雨區帶來水氣，不過降雨範圍比周五縮小一些，主要集中在北部、東半部、中部山區的「局部短暫陣雨」，南部則偏向午後零星降雨，整體來看，雨勢雖未完全結束，但逐步趨緩。周日母親節（5月10日）降雨範圍進一步縮小，主要落在東半部及午後山區。

▲周四各地高溫上看30度，周五將與、東北季風影響，氣溫再次下滑，直到下周一才明顯回溫。（圖／中央氣象署）
▲周四各地高溫上看30度，周五將與、東北季風影響，氣溫再次下滑，直到下周一才明顯回溫。（圖／中央氣象署）
周五明顯降溫　哈格比颱風對台無影響

氣溫方面，鄭傑仁說明，周五因降雨、東北季風影響，高溫略降，周六降溫最為明顯，北部白天只有24度、東半部26度，中南部降幅較小；預估東北季風影響至周日，下周一（5月11日）逐漸減弱，各地高溫將再度回升至接近30度。

此外，哈格比颱風今天下午生成，所處的位置緯度偏低，路徑往西向菲律賓外海靠近時，也會因為環境不利發展，很快就減弱消散；目前預報顯示，哈格比颱風未來近中心最大風速為每秒20公尺，屬於輕颱下限，未來最大七級風暴風半徑則是100公里，位置距離台灣非常遙遠。

▲關島附近的「熱帶性低氣壓 TD05」，今天升格為颱風「哈格比」，路徑往西為主。（圖／中央氣象署）
▲關島附近的「熱帶性低氣壓 TD05」，今天升格為颱風「哈格比」，路徑往西為主。（圖／中央氣象署）
相關新聞

哈格比颱風生成了！最新路徑往西衝刺　預估強度、對台影響一次看

哈格比颱風最快今晚生成！路徑、對台影響出爐　周五全台變天炸雨

哈格比颱風將生成！中北部「大雨炸到明早」　下波鋒面周五再殺到

氣象署高溫警戒！台南、高雄恐「飆破36度」　悶熱高溫到明天

張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...