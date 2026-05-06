地熱是少數可24小時發電的「基載綠能」，但前期調查、鑽探成本過高，讓其發電難以普及。經濟部地礦中心今（6）日表示，政府先期投入調查與資料公開，讓地熱廠商透過「地熱探勘資訊平台」，掌握地熱潛能區域，將可讓廠商在潛能調查、鑽探與勘查減少3至5年時間，大大降低地熱開發的時程及成本。
地礦中心表示，透過地表調查、空載地球物理探測、地球化學分析，鑽探累積深度達14000公尺，全台空中地物探勘範圍累計已涵蓋近半個台灣，再將相關資料進行堆圖層套疊，統籌地化資料總計3000筆，以及上千筆的地熱資料。
地礦中心區域地質組長林錫宏說，台灣十大主要潛能區，北宜花東地區預估地熱潛能占全台6成以上，在實際探勘成果方面，地礦中心探得較高溫者有大屯山245°C、花蓮瑞穗184°C，台東初來174°C，皆顯示台灣具有發展地熱豐厚潛力，提到透過這些資料已經有10幾家廠商依此進行探勘、20家廠商探勘地區推動開發。
地礦中心區域地質組科長陳致言說，地礦中心對全台調查是循序漸進，而台灣西部地熱潛能相較，沒有像東部或是火山地區來得高，原則上會優先填滿北宜花東調查。
地熱開發進程最難的在於前期探勘及地方溝通，若包含調查、探勘、可行性研究、發電設計，至少需要7至8年時間，對於使用資訊平台可以加速多少？陳致言表示，資訊平台並非完全取代廠商前期開發，而是由政府進行初步探勘，後續由廠商進駐測試經濟效益及穩定性，但確實可縮減3至5年開發時程。
而目前我國地熱發電廠都聚集在宜蘭、台東及花蓮等東部及北部地區，距離真正需要用電的西部地區相當遙遠，增添輸電成本。
地礦中心副主任陳勉銘分析，北部大屯山群地熱潛能高，但廠商必須要克服酸性泉的腐蝕性，必須要花更高成本運用合金打造管材及設施，也可運用地質本身特性來達到酸鹼中和。
而西部地區方面，地熱潛能區聚集在苗栗泰安及台南關子嶺，但因為該地區屬於沉積岩地形，較難定位出具體熱點。但他認為，雖然西部地熱開發難度較高，但相信只要未來鑽探及地熱開發技術到位，就可以在距離用地區較近、饋線較充足區域開發地熱電廠。
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地礦中心區域地質組長林錫宏說，台灣十大主要潛能區，北宜花東地區預估地熱潛能占全台6成以上，在實際探勘成果方面，地礦中心探得較高溫者有大屯山245°C、花蓮瑞穗184°C，台東初來174°C，皆顯示台灣具有發展地熱豐厚潛力，提到透過這些資料已經有10幾家廠商依此進行探勘、20家廠商探勘地區推動開發。
地礦中心區域地質組科長陳致言說，地礦中心對全台調查是循序漸進，而台灣西部地熱潛能相較，沒有像東部或是火山地區來得高，原則上會優先填滿北宜花東調查。
地熱開發進程最難的在於前期探勘及地方溝通，若包含調查、探勘、可行性研究、發電設計，至少需要7至8年時間，對於使用資訊平台可以加速多少？陳致言表示，資訊平台並非完全取代廠商前期開發，而是由政府進行初步探勘，後續由廠商進駐測試經濟效益及穩定性，但確實可縮減3至5年開發時程。
而目前我國地熱發電廠都聚集在宜蘭、台東及花蓮等東部及北部地區，距離真正需要用電的西部地區相當遙遠，增添輸電成本。
地礦中心副主任陳勉銘分析，北部大屯山群地熱潛能高，但廠商必須要克服酸性泉的腐蝕性，必須要花更高成本運用合金打造管材及設施，也可運用地質本身特性來達到酸鹼中和。
而西部地區方面，地熱潛能區聚集在苗栗泰安及台南關子嶺，但因為該地區屬於沉積岩地形，較難定位出具體熱點。但他認為，雖然西部地熱開發難度較高，但相信只要未來鑽探及地熱開發技術到位，就可以在距離用地區較近、饋線較充足區域開發地熱電廠。