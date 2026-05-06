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立法院長韓國瑜今（6）日第四度協商軍購條例，歷經108分鐘，仍無共識。會議主席韓國瑜宣布，經過4次協商，大家也曉得風波不斷，黨團幹部也盡心盡力，國防部的官員也非常努力，很抱歉各黨團還是沒有共識，所以宣告，本案各黨團未達成共識，依照規定處理，二現在散會，國防部長顧立雄則連忙說，國防部能否表示意見，但韓國瑜則雙手一攤，相當無奈；不過散會後，顧立雄衝到前面跟民眾黨王安祥和韓國瑜協商，民進黨團總召蔡其昌也加入，四人激烈溝通10多分鐘才結束。國民黨團書記長林沛祥會後被問到5月8日是否會表決，他表示「什麼事都有可能，因為議程不確定」，至於黨團是否會提案，他也鬆口「至少會有一個版本出來。」顧立雄會後受訪則說，剛剛最後是想說明，國防部年度預算是5614億，不是9000多億。數字是按照北約算法，把退輔會跟海巡的加進來。之前通過的韌性特別預算，另外還有這次特別條例預估的金額，只是要稍微解釋一下，其他沒有。至於他會後和民眾黨團還有韓國瑜溝通的部分，顧立雄說，他們想說，在相關文字、法條的文字行政院版本。因為現在第四條，有相關七大類能力，第五條有相關款源，還有公共債務法、財政紀律法等相關規範，國防部認為這樣規範會比較周延。現在金額有爭議，但不管金額爭議多少，至少希望文字部分是依照行政院版的文字通過。因為現在韓國瑜即將要直接處理，至少希望文字部分能按照行政院版。至於金額部分，各黨會提出意見，由院長來處理。