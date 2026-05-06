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中國國民黨主席鄭麗文今（6）日向中常會說明，外界討論第二批軍購，充斥許多版本而數字不一，鄭進一步指出「不是同樣的8000億內容都一樣」、「不是數字的問題，是原則跟邏輯的問題」，對於軍購預算版本的「+N」，第一，必須是正式的對美軍購(FMS)；第二，有發價書；第三，預算審查的程序如何能夠真正的落實，防止被灌水。對於不清不楚的商購，語焉不詳的其他支出，「連討論都不知道怎麼討論」。下午立法院將針對軍購案朝野協商，鄭麗文說明，藉這次機會與韓院長與傅崐萁總召充分溝通。民進黨堅持1.25兆軍購預算，朝野之間沒有共識與對話的基礎，到今天為止，完全沒有向國會完整的報告跟說明預算的內容。只知道1.25兆預算分成對美軍購與台灣軍工產業的投資等三大部分，其他語焉不詳。如果國民黨空白授權，交給民進黨「巨額的空白支票」，可能不是換來國防防衛力量提升，而是造就很多貪污腐敗的空間。鄭麗文指出，昨天她與民眾黨黃國昌主席針對軍購案也進行非常完整的溝通，鉅細靡遺。經過她向傅總召、黃主席、韓院長等多方的確認，目前對美軍購有發價書的確認數字是將近3000億台幣，並非預期的3500億，也是為什麼希望看到發價書才能確定數字的原因。所謂的加「+N」展現的是國民黨對美軍購的正向的態度、負責的態度，「國民黨才是支持國軍、國防力量的負責任的政黨」。鄭麗文說明，近期馬文君委員、羅明才委員與黃國昌主席對於「+N」的討論，包含是否清楚、具體、完整，是否在立法的技術上能夠更加的完善？避免任何的誤會或刻意的誤導等等，鄭主席也允諾把有疑慮的部分寫的更完整清楚。鄭麗文表示，「對美軍購的部分優先處理」，是大家有共識的部分，排除軍購以外有爭議的部分。相關論述已經跟黃國昌主席、黨團交流專業而寶貴的意見，以及今天中午跟韓院長充分的溝通，韓院長也表示希望朝相同方向落實，避免紛擾跟誤會。鄭主席感謝韓院長「石磨心」、用心良苦，身為院長的高度與角色，是主持會議的主席，不會主張數字跟具體條文內容，與立法院黨團的角色不同。國民黨一定守住原則底線，對於台灣的國家防衛力量負最大的責任，不容民進黨隨意的潑髒水扣帽子。