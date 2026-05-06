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▲2026 ADA ISDW國際學生設計研習營（圖／中華民國工業設計協會提供）

▲來自台灣、日本、韓國的60位設計學員，將在國際導師帶領下，展開為期七天六夜的跨文化設計工作坊。（圖／中華民國工業設計協會提供）

▲透過混合編組與在地觀察，學員將從理解城市出發，進一步轉化為設計提案，在交流與碰撞中激盪創新觀點。（圖／中華民國工業設計協會提供）

▲來自台灣、日本、韓國的60位設計學員，將在國際導師帶領下，展開為期七天六夜的跨文化設計工作坊。（圖／中華民國工業設計協會提供）

亞洲設計年度重要盛事「2026 ADA ISDW國際學生設計研習營」將再次回到台灣！由中華民國工業設計協會（TIDA）主辦，日本日本工業設計協會（JIDA）與韓國韓國工業設計協會（KIDA）協辦，將於2026年8月16日至8月22日於「中原大學」登場。亞洲設計聯盟（Asia Designers Assembly, ADA）起源於1996年，係由台灣、日本與韓國三國設計組織共同發起，並於2001年起三國輪流舉辦「國際學生設計研習營（ISDW）」。歷經26年持續推動，已成為亞洲設計教育與國際交流的重要平台。2026年，來自台灣、日本、韓國的60位設計學員，將在國際導師帶領下，展開為期七天六夜的跨文化設計工作坊。透過混合編組與在地觀察，學員將從理解城市出發，進一步轉化為設計提案，在交流與碰撞中激盪創新觀點。今年主題為「IN THE LANDING」，指涉一種正在落地、尚未完成的狀態。以「Designing Through Continuous Becoming」為核心思考，探討設計如何在城市持續變動的過程中發生、介入並被使用。作為台灣重要的國際門戶，桃園融合文化、商業、交通、觀光、科技產業、關懷照護及大型公園，涵納多元生活樣態交織而成。在快速發展之下，亦面臨城市認同與空間發展的課題。本次工作坊將以桃園為場域，引導學生深入城市現場，從觀察出發，提出具體的設計回應。本次工作坊選於長期致力於設計教育與國際交流的中原大學舉行，並訂於8月21日於桃園市立圖書館總館舉辦成果發表暨頒獎典禮。期待學員在此期間，不僅深入認識桃園這座城市，更能在跨文化交流中激盪創意、拓展視野，與來自不同國家的設計夥伴建立連結，成為彼此設計旅程中的重要風景。TIDA｜曾俊儒、陳彥安、周育潤、潘淑吟、Andre TerchanianKIDA｜Lee, Dongyeong (Danny)、Kaseub SongJIDA｜（名單將陸續公布）活動時間｜2026年8月16日－8月22日活動主題｜IN THE LANDING活動地點｜桃園 中原大學主辦單位｜ADA亞洲設計聯盟承辦單位｜TIDA中華民國工業設計協會、JIDA日本工業設計協會、KIDA韓國工業設計協會協力單位｜中原大學商業設計學系／中原大學OBU學程ASUA、COPIC、NOVA DESIGN、PEGATRON DESIGN、Vinxper、桃園市政府青年事務局、中原大學、三木匣製做所、山恩實業、好的運動、巨蛋展覽、明日家居 北歐櫥窗、旅居文旅、起點設計、峻揚紙業、寶輝建設、DFUN、風傳媒、1 % style