我是廣告 請繼續往下閱讀

▲產業園區管理局展示產業園區托育政策階段成果與未來規劃。(圖／記者黃守作攝)

▲產業園區管理局副局長劉繼傳說明政府友善托育政策。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局於日前，在經濟部會議室，召開記者會，展示產業園區托育政策階段成果與未來規劃，期友善托育助留才，幸福職場好未來，將持續優化產業園區育兒支持環境。產業園區管理局托育政策階段成果與未來規劃記者會，是由產業園區管理局副局長劉繼傳主持，有衛生福利部組長簡杏蓉、教育部國民及學前教育署學前教育組副組長郭芝穎、新竹產業園區服務中心職場互助教保服務中心主任陳映竹、產業園區管理局環安勞動組組長徐仲禮、副組長蘇宏益等各部會代表與會。產業園區管理局副局長劉繼傳表示，產業園區管理局所轄產業園區為我國製造業與中小企業的重要聚落，合計超過1.3萬家廠商進駐，每年產值高達新台幣10兆元，提供逾73萬就業機會，而面對人才缺乏的壓力，產業園區管理局為協助廠商解決越來越多的經營壓力，乃與衛生福利部、教育部攜手合作，推動托兒設施及措施。劉繼傳說，目前全國已設置7處教保機構，共21班，提供416名幼童就學服務，並將園區托育再升級，除全國7處416名額，將再新增0至2歲托育，以強化產業留才布局，將持續優化產業園區育兒支持環境。劉繼傳指出，產業園區管理局同時也規劃在楠梓科技產業園區設置公共托嬰中心，預計新增60名0至2歲嬰幼兒收托量能，逐步建構從嬰幼兒到學齡前的完整托育服務體系，協助企業營造更具吸引力的工作環境，以展現政府推動0到6歲國家一起養政策的決心。劉繼傳並指出，產業園區管理局現行2所非營利幼兒園及5處職場互助教保服務中心，由教育部補助營運經費，以確保服務品質與穩定供給，至於收費方面，第一胎每月不超過2000元、第二胎1000元、第三胎以上免費，搭配延長照顧服務與全年無寒暑假設計，以有效回應雙薪家庭之需求。此外，產業園區管理局於114年已成功爭取2282萬元經費，用於建置楠梓科技產業園區約736.6平方公尺的托育空間，預計明(116)年完成設置，並正式投入營運。產業園區管理局局長楊志清說，產業園區管理局也配合未來園區開發計畫，在中埔、水上、新市及北高雄等新設園區中，提前納入托育設施設置評估，從規劃端強化基礎建設，並透過與教育部、衛福部跨部會合作，逐步整合托嬰與幼兒教育資源，企業參與及ESG發展趨勢，提升整體產業環境品質與人才吸引力。楊志清並說，隨著托育量能持續擴充與制度配套逐步到位，產業園區將朝向兼顧就業與家庭需求的發展方向推進，未來也將持續盤點各園區需求，滾動調整托育資源配置，並攜手企業打造更完善的育兒支持環境，強化人才穩定度與產業長期發展基礎。