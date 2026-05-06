中國自本月1日起對非洲54國中53個國家實施0關稅，僅排除台灣友邦史瓦帝尼，以此進行外交壓迫。史瓦帝尼的柑橘產業也因此面臨困境。
綜合BBC、國際蔬果產業媒體fruitnet報導，中國自5月1日起，取消史瓦帝尼以外，所有非洲國家的關稅。截至2024年12月，中國已對33個非洲最不發達國家實施了免稅政策。目前該政策已涵蓋53個國家，並將持續至2028年4月30日。
北京方面曾吹噓，它是第一個向非洲提供單方面零關稅待遇的主要經濟體。澳中關係研究所高級研究員約翰斯頓（Lauren Johnston）表示，中國正在將自己定位為貿易自由化者和對非洲友好的經濟夥伴，中國零關稅制度的擴大可能會增加非洲的農產品出口，提高當地農村收入，但關稅很少是非洲出口商的主要障礙，非洲對中貿易逆差龐大，去年達到1020億美元。
非洲主要對中國出口礦產和原料，如原油和金屬礦石。目前，中國在該地區的主要貿易夥伴包括安哥拉（主要由石油貿易驅動）、剛果民主共和國和南非。
南非貿易、工業暨競爭部部長帕克斯·陶（Parks Tau）對北京這項擴大零關稅的決定表示歡迎，該政策目前已涵蓋所有與中國建交的非洲國家。
位於南非東部邊境的小型內陸國家史瓦帝尼，是唯一被中國零關稅政策排除在外的國家，該國也是台灣在非洲唯一的友邦，自1968年以來，雙方一直保持著以相互支持與合作為特徵的牢固關係。
史瓦帝尼是著名的柑橘生產國，過去也曾向世界市場供應優質葡萄柚。史瓦帝尼柑橘產業也是南部非洲柑橘種植者協會的合作夥伴，該協會主要由南非控制，但波札那、辛巴威和莫三比克也從聯合技術和研究計畫中受益。
史瓦帝尼主要仰賴馬布多（Maputo）港進行對外貿易，並擁有直達東方市場的航線。然而，在失去零關稅優勢的情況下，其產品在進入中國市場時將面臨更高的競爭門檻。
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北京方面曾吹噓，它是第一個向非洲提供單方面零關稅待遇的主要經濟體。澳中關係研究所高級研究員約翰斯頓（Lauren Johnston）表示，中國正在將自己定位為貿易自由化者和對非洲友好的經濟夥伴，中國零關稅制度的擴大可能會增加非洲的農產品出口，提高當地農村收入，但關稅很少是非洲出口商的主要障礙，非洲對中貿易逆差龐大，去年達到1020億美元。
非洲主要對中國出口礦產和原料，如原油和金屬礦石。目前，中國在該地區的主要貿易夥伴包括安哥拉（主要由石油貿易驅動）、剛果民主共和國和南非。
南非貿易、工業暨競爭部部長帕克斯·陶（Parks Tau）對北京這項擴大零關稅的決定表示歡迎，該政策目前已涵蓋所有與中國建交的非洲國家。
位於南非東部邊境的小型內陸國家史瓦帝尼，是唯一被中國零關稅政策排除在外的國家，該國也是台灣在非洲唯一的友邦，自1968年以來，雙方一直保持著以相互支持與合作為特徵的牢固關係。
史瓦帝尼是著名的柑橘生產國，過去也曾向世界市場供應優質葡萄柚。史瓦帝尼柑橘產業也是南部非洲柑橘種植者協會的合作夥伴，該協會主要由南非控制，但波札那、辛巴威和莫三比克也從聯合技術和研究計畫中受益。
史瓦帝尼主要仰賴馬布多（Maputo）港進行對外貿易，並擁有直達東方市場的航線。然而，在失去零關稅優勢的情況下，其產品在進入中國市場時將面臨更高的競爭門檻。
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