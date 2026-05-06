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▲「杜拜綠金風暴」席捲全聯We Sweet 開心果可可系列甜點，任選2件現折10元。（圖／全聯提供）

▲全聯推出「康乃馨快閃活動」，每束只要129元。（圖／全聯提供）

▲全家迎接母親節！全台門市都買得到紅、粉兩款「哥倫比亞空運康乃馨」，每束只要119元。（圖／全家提供）

杜拜巧克力熱潮席捲甜點圈，但因開心果醬、麵包絲等原料成本高，相關甜點價格普遍不親民。如今主打高CP值的全聯也出手搶攻市場，推出多款開心果可可風味甜點，通通百元有找。其中「開心果可可千層」更在社群掀起討論熱潮，讓饕客大讚「89元有兩片超高CP超值」，甚至有人跑遍10間門市都買不到，人氣相當火爆。杜拜巧克力風靡甜點界，不過該甜點價格偏高，就有網友分析主要是開心果價格高昂，加上麵包絲也不便宜。不過近期就有民眾發現，全聯We Sweet推出了「這款賣很快」、「跑了10家都沒有」、「189元有兩片，超高CP超值」、「平常喝無糖覺得吃起來偏甜但能接受，巧克力味重於開心果」。全聯這款「開心果可可千層」，兩片一份的定價是189元，一層一層的開心果醬搭配上方的Kadayif麵團脆絲，雖然跟杜拜巧克力在原料以及製作方法上大不相同，不過都是開心果搭配可可風味，且定價189元有兩片，相當於每片不用95元，超高CP值完全可以嚐鮮一波。事實上，全聯這波杜拜巧克力風味甜點不只有千層，還有「開心果可可銅鑼燒」日式職人火候烘烤的外皮如絲絨般的細緻，內餡為特製開心果醬融合Kadayif麵團脆絲，讓熟悉的銅鑼燒多了大人系層次，且每盒只要99元。另外「開心果迷你脆泡芙」內餡注入滑順綿密的開心果卡士達，再結合Kadayif麵團脆絲的細緻酥脆感，每盒只要99元。即起還有指定品項任選2件現折10元優惠。迎接母親節，全聯即起也推出「康乃馨快閃活動」除現有的150間店有花卉專區外，更增設100家門市進行快閃，康乃馨每把只要129元，在採買後帶上一束最有節日感的祝福。除了經典康乃馨外，也同步推薦多款花卉，花型大器、色澤亮眼的「紅百合（2支／把）」售價250元；優雅浪漫、適合搭配居家餐桌佈置的「洋桔梗(5支／把)」售價180元；以及繽紛耐看的「多花菊（3支／把）」售價109元。此外，母親節必備的康乃馨花束，全家、7-11也幫大家準備好了！全家即起全台門市開賣紅、粉兩款「哥倫比亞空運康乃馨」，每束售價119元，且使用FamiNow外送服務，剛好可以搭5月8日至10日「滿99元就免運」，等於一束花就免費送到媽媽手上。7-11每束空運進口康乃馨售價120元，可用foodomo外送平台下單購買，5月8日至5月10日也有99元免費優惠，且5月6日至5月10日期間再加碼，輸入折扣碼「愛在母親節」，外送滿299元享85折，最高折120元。