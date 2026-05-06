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海軍退役少校、前艦長呂禮詩日前參加中共解放軍海軍建立75週年活動，竟登共艦高呼「解放軍海軍準備好了」、「中國解放軍越強大，台灣越安全」等語。陸委會今（6）日表示，已經在昨日正式發函，請國軍退除役官兵輔導委員會依法查處。2024年11月，呂禮詩參觀中國珠海航展，揚言要讓台灣觀眾知道「我們中國有多強」。上月，呂禮詩上月參加中共解放軍海軍建立75週年活動，竟登共艦高呼「解放軍海軍準備好了」、「中國解放軍越強大，台灣越安全」。陸委會曾對此回應表示，前海軍退役艦長接受中共邀請，配合中共解放軍進行統戰宣傳，令人不齒。陸委會今日指出，海軍退役少校呂禮詩日前受邀參加中共「人民海軍成立77週年艦艇開放活動」，配合解放軍發表附和中共言論及宣傳，疑涉違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例第33條之1，未經許可與中共黨政軍從事合作行為案，陸委會已經在昨日正式發函，請退輔會依法查處。