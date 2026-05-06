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台北市近來爆發「安鼠之亂」，不時有民眾上網回報老鼠蹤跡，甚至包括捷運或動物園也淪陷，對此國民黨議員汪志冰今（6）日質詢時表示，這次要選台北市長不是黑熊（指沈伯洋）是一群鼠輩，自己是非常反對藉此來政治操作，更砲轟「拜託民進黨把自己執政的縣市抓到一隻不剩再來說嘴！」強調市長有太多事情該做，「抓老鼠不需要蔣萬安處理」。汪志冰質詢時先問，民進黨有可以能事沈伯洋參選嗎？表示不是黑熊而是一群鼠輩，齷齪骯髒噁心的老鼠，老鼠當然該滅，但自己非常反對藉此來政治操作，移花接木、自導自演，拖後腿對台北沒有幫助。汪志冰喊道，「拜託民進黨把自己執政的縣市抓到一隻不剩再來說嘴！」老鼠當然存在，該抓要抓要清消就清消，但用齷齪的手段變成市政的絆腳石，就非常不以為意。汪志冰說，市長問政重點太多了，包括都市更新、容積放寬、學校教育、不要吃到有毒的馬鈴薯，還有輝達進駐北士科電力是否足夠，還有交通的部分都要花很多時間，「抓老鼠不需要你蔣萬安處理」。