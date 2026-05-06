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日本自民黨青年局幹部訪台團自2日起至6日組團訪台，由局長平沼正二郎擔任團長，先後拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜和各政黨人士。不過，據《NOWNEWS今日新聞》獨家掌握，原本約好的國民黨主席鄭麗文臨時以「主席行程太滿」為由放鳥日方，讓自民黨相當不滿。對此，綠委郭國文狠酸，「國民黨的國際部是不是應該改成中國部？」日本自民黨青年局幹部訪團，近日陸續拜會蕭美琴、韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、民進黨祕書長徐國勇、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人，不過，《NOWNEWS今日新聞》報導，訪團原定將拜會鄭麗文，卻遭黨中央以「主席行程太滿」為由拒絕。對此，郭國文表示，韓國瑜擔任市長的時候，就曾經遲到非常久，給人遲到魔人的印象，「接待日本的外賓，留下這樣的印象當然是非常不好」。郭國文質疑，現在鄭麗文以行程太滿的理由拒絕接見日本訪團，不禁讓人家懷疑過去國民黨常常強調的「親美友日合中」路線早已不存在，看來只有親中，並不友美也不有友日。郭國文狠酸，看來國民黨的國際部應該改成中國部，或許比較貼切，在鄭麗文的眼中，只有中國，沒有美國也沒有日本。