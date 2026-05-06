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▲損壞的珍珠手環(左圖)，經Jamie巧手修復後恢復光澤(右圖)。（圖／翻攝畫面）

在多數人的既定印象中，珍珠總是在百貨專櫃的玻璃展示盒內，以完美無瑕的「正圓」姿態展現。然而，在高雄鼓山區近期全新落成的一處美學空間裡，樂汎希（La Fascina）手作輕珠寶主理人Jamie蔡晏羚，以美國GIA珍珠鑑定認證的專業視角，展開一場打破業界陳規、倡導永續生活的「輕珠寶革命」。樂汎希取自西班牙語，意指「著迷、深深吸引」。Jamie擁有音樂與珠寶金工雙主修背景，並赴美取得平面設計碩士。Jamie指出，學成歸國後，她曾擔任高雄洲際酒店籌備與開幕期的品牌設計師。 「在頂級飯店體系裡，對品牌質感的標準是極度嚴苛的。」這段國際五星級飯店的歷練，讓Jamie將宏觀的空間體驗與精細的品牌思維，深深烙印在骨子裡。她將奢華飯店的「款待精神」融入輕珠寶設計，讓千元級別的飾品，也能展現出毫不妥協的國際級品味。談起踏入珍珠領域的契機，Jamie說，一切源自於熱愛珍珠的母親。在親手為母親重塑舊款珍珠的過程中，她驚訝地發現天然淡水珍珠的品質已有了飛躍性的成長。為了更深入這門學問，她考取了美國GIA珍珠鑑定認證，並跳脫了市售品牌只追求「正圓形」的單一標準。「每顆珍珠都是獨一無二的，就如同人一樣，各自散發著屬於自己的光芒。」Jamie指出，樂汎希堅持全台唯一「蚌農直送」，保證售出的天然珍珠皆無人工處理，讓輕珠寶不再只是配件，而是佩戴者自信與熱忱的日常延伸。除了新品設計，樂汎希最令顧客動容的，是推崇「長久配戴」的永續生活觀念。Jamie分享了令她印象深刻的「舊物煥新改造計畫」案例。曾有一位客人，拿著哥哥生前贈送、已斷裂生鏽且超過二十年的彈性手鍊來到店裡，Jamie悉心拆解，將氧化無法清理的金屬替換為純銀配件，完美還原了手鍊的樣貌，也接住了客人對至親的思念。「放在抽屜裡不戴的珠寶，是最可惜的。」Jamie強調。透過重新設計與修復，不僅賦予了老件新生命，更是對抗快時尚浪費、實踐永續生活的最佳體現。這份舊物煥新的溫柔，也完美體現在樂汎希的旗艦空間裡。以「一棟樓遇見生活的美好」為核心理念，Jamie選擇了一棟屋齡五十載的長型街屋作為品牌基地，一樓是模擬貝殼生長意象的輕珠寶展示區；二樓是移築海風綠意的「藍綠社」；三樓則是專注雕琢面部骨相之美的「Lumi 線條眉」工作室，建構出一個結合珍珠工藝、自然綠意與眉眼細節的「一站式質感生活」場域。特別的是，有別於一般零售店面，這座美學空間堅持採「純預約制」，為每一位客人提供最完整且有溫度的個人化服務。 「珍珠取之於大自然，更要回饋大自然。」Jamie不僅將品牌理念化為實體空間，更透過常態性的淨灘公益，將環保意識落實為永續生活的日常。