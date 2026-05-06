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▲郭富城在1994年時已是當紅偶像天王，32年前就是超俊秀的花美男。（圖／華映娛樂提供）

香港警匪大片《寒戰1994》在當地上映3天就締造1500萬港幣（約合台幣6017萬）的票房佳績，中國上映兩天也超越好萊塢巨片《穿著PRADA的惡魔2》，讓「回到1994」成為熱門話題、掀起回憶殺。片中特別演出的郭富城，挖出32年前的神顏帥照，粉絲讚嘆不已；角色黑化演出吸睛的吳彥祖，則引來粉絲紛紛留言：「阿祖，收手吧！」《寒戰1994》集結大批男神、天王、影帝，每個人都有屬於自己的帥氣丰采。吳彥祖正氣警官轉變為冷血權謀家，冷靜但殘酷的面貌讓影迷大呼過癮，他曾以《新警察故事》中的大反派拿下金馬獎最佳男配角，當時片中的爸爸有句台詞：「阿祖，收手吧！