香港警匪大片《寒戰1994》在當地上映3天就締造1500萬港幣（約合台幣6017萬）的票房佳績，中國上映兩天也超越好萊塢巨片《穿著PRADA的惡魔2》，讓「回到1994」成為熱門話題、掀起回憶殺。片中特別演出的郭富城，挖出32年前的神顏帥照，粉絲讚嘆不已；角色黑化演出吸睛的吳彥祖，則引來粉絲紛紛留言：「阿祖，收手吧！」
吳彥祖使壞超吸睛 粉絲玩哏創一波風潮
《寒戰1994》集結大批男神、天王、影帝，每個人都有屬於自己的帥氣丰采。吳彥祖正氣警官轉變為冷血權謀家，冷靜但殘酷的面貌讓影迷大呼過癮，他曾以《新警察故事》中的大反派拿下金馬獎最佳男配角，當時片中的爸爸有句台詞：「阿祖，收手吧！
」成為流行語，這次他再扮惡人，出手也很冷血，影迷紛紛留言：「阿祖，收手吧！」又創一波風潮。
吳彥祖與劉俊謙在片中有多場針鋒相對的對手戲，
但兩人最難忘的就是在警局中吳彥祖對著劉俊謙露出真面目的場面，劉俊謙說道：「原本一心以為是好人的人，突然發現並不是！ 這個轉折讓我印象深刻。」吳彥祖也有同感，「 這是兩人關係生變的一刻，是全片很重要的一場戲。」
他透露在知道要和劉俊謙合作時，特別找出對方過去作品《幻愛》、 《九龍城寨之圍城》欣賞，大讚劉俊謙不只是演出，而是完全投入角色中，那麼年輕就做到了，真是個很出色的演員。」 劉俊謙則是觀察到吳彥祖演戲很放鬆，「太緊繃不會演得好， 吳彥祖真的很放鬆，那種從容詮釋的演出，真的好看。」
郭富城32年前盛世美顏再現 劉俊謙明來台宣傳
劉俊謙在《寒戰1994》演的是年輕時期的梁家輝，郭富城的角色在此時還沒有年輕時期出現，因而他發出自身在1994年的舊照，當時就已是俊秀逼人的花美男，粉絲大讚「盛世美顏」。吳彥祖那時還沒正式出道，卻也已是眉清目秀的帥哥。劉俊謙在當時還是小朋友，已看得出長大後變成俊帥男神的雛形，金馬影帝陳以文、謝君豪的1994年照片，也讓觀眾眼界大開。
導演梁樂民與劉俊謙、王丹妮將於明（7）日到8日在台灣為《
寒戰1994》進行造勢，更將在兩天內連趕7場見面會映 後活動，詳情可以查詢「華映娛 樂」官方臉書粉絲團及Instagram查詢。
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《寒戰1994》集結大批男神、天王、影帝，每個人都有屬於自己的帥氣丰采。吳彥祖正氣警官轉變為冷血權謀家，冷靜但殘酷的面貌讓影迷大呼過癮，他曾以《新警察故事》中的大反派拿下金馬獎最佳男配角，當時片中的爸爸有句台詞：「阿祖，收手吧！
吳彥祖與劉俊謙在片中有多場針鋒相對的對手戲，
劉俊謙在《寒戰1994》演的是年輕時期的梁家輝，郭富城的角色在此時還沒有年輕時期出現，因而他發出自身在1994年的舊照，當時就已是俊秀逼人的花美男，粉絲大讚「盛世美顏」。吳彥祖那時還沒正式出道，卻也已是眉清目秀的帥哥。劉俊謙在當時還是小朋友，已看得出長大後變成俊帥男神的雛形，金馬影帝陳以文、謝君豪的1994年照片，也讓觀眾眼界大開。
導演梁樂民與劉俊謙、王丹妮將於明（7）日到8日在台灣為《