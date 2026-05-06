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▲李珠珢（右）來台發展後擁有超高人氣。（圖／翻攝自Threads）

Fubon Angels韓籍人氣啦啦隊女神李珠珢，今（6）日晚間七點首次登上「浪Live」直播，沒想到直播還沒開始，就已經有忠實粉絲透過平台私訊功能刷禮物，並且送出要價接近20萬台幣的禮物「百萬花魁」，讓李珠珢還沒開始直播就已經先進帳不少。根據了解，「浪Live」的抖內機制共分為2種，一種是透過直播中刷禮物的方式，來給支持的直播主表達支持；另一種則是透過私下訊息直播主的方式，透過平台贈送禮物給喜愛的直播主，而這兩種都會公開顯示直播主共收到多少支持，只差在非直播時間也能送出禮物而已。而李珠珢將於今晚七點在平台首次開播，身為台灣近年聲勢最高的韓籍啦啦隊隊員，在直播開始前就受到許多關注，甚至已經有粉絲向她送出整個平台最貴的禮物「百萬花魁」，該禮物要價約13至14萬台幣，再加上其他粉絲陸陸續續疊加的禮物數量，讓李珠珢還沒開始已經收到超過20萬台幣的禮物，超強吸金力掀起熱議！