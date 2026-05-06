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67歲歌手姜育恆今（6）日出席《姜育恆的盛宴》演唱會記者會，除了帶來開唱喜訊，他也透露，手上現在擁有全球10房產，其中有9戶是太太的，而且希望明（2027）年可以減少工作的時間，要帶太太環遊世界，彌補年輕時忙碌於演藝工作，忽略陪伴老婆的時光。姜育恆的代表作包括〈再回首〉、瓊瑤劇《梅花三弄〉主題曲〈梅花烙〉。他說人生有大半時間都在賺錢，但到了現在這個階段，應該是「花錢來賺時間」。他坦言：「賺那麼多錢，花不完是要給誰呢？一個人一輩子為自己花賺來的錢，往往僅有30%。」姜育恆認為，不該讓工作填滿生活，明年起要多陪太太。他表示，如果為了賺錢而失去做自己想做的事、陪伴想陪伴的人，那工作也沒什麼意義。而且過去他已經有43年的時光都在演藝工作上，沒能陪伴太太，很是愧疚。姜育恆和太太在1982年相識，1993年結婚。他表示他在1984年出道後就走紅，一年到頭有8個月的時間都在忙工作，沒有陪伴太太的時間，只能寫歌傳情，他在歌詞裡寫道：「認識你的時候你是女孩，愛上你的時候你是女人。」他說這是他和太太專屬的歌曲，沒要發行，也不會唱給別人聽。目前姜育恆在全球有10棟房產，最愛的是在桃園的房子，目前在馬來西亞麻六甲有一戶600坪的住宅，未來可能也會經常去住。直得一提的是，10棟房產有9棟歸在太太名下，因為太太就是他人生的全世界。在開啟環遊世界旅程前，姜育恆將先在6月27日於台北流行音樂中心舉辦《姜育恆的盛宴》。這場演出打破傳統規格，姜育恆邀請大家都可以盛裝出席，像是參加一個老友的宴會一樣，相聚在一起，聽他唱歌。