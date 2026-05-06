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一首〈不是因為天氣晴朗才愛你〉收穫大批歌迷喜愛，〈離開的一路上〉至今更已超過5,000萬次播放，新世代樂團──理想混蛋不僅在去年唱進了小巨蛋，今（6）日更首次接下黑松FIN年度代言人，是成軍以來首次品牌代言。理想混蛋一直以溫暖又帶有力量的音樂陪伴歌迷，正與黑松FIN「最佳補水夥伴」的品牌定位相契合，清新溫暖、積極正向的鄰家男孩風格也是成功拿下此次代言的關鍵。黑松FIN同步祭出限時抽獎活動回饋小混蛋們（粉絲名），期間內至官方社群完成指定任務，就有機會可以獲得理想混蛋親筆簽名海報！隨著氣溫逐漸升高，黑松FIN的買氣也持續升溫，今年業績更獲雙位數成長，行銷處經理王秀瑤表示「黑松FIN希望成為大家生活中的最佳補水夥伴，就如同理想混蛋的音樂風格溫暖卻帶有力量，用細膩的創作療癒人心，傳遞堅定的正能量，成為歌迷生命中堅定的陪伴。今年我們特別邀請擁有清新溫暖形象的理想混蛋擔任年度代言人，詮釋黑松FIN『MORE FIN! MORE PLAY!』生活態度，希望鼓勵每個人都能在日常中找到屬於自己的節奏，在玩累的時刻，喝下FIN迅速補給，繼續玩出更多生活樂趣。」理想混蛋出道至今逾八年，以一首〈不是因為天氣晴朗才愛你〉收穫大批歌迷喜愛，〈離開的一路上〉至今更已超過5,000萬次播放，真誠溫暖的音樂創作，陪伴歌迷面對生活中的各種情緒。黑松FIN形象廣告於今（6）日首度公開，廣告影片中四人完美演繹了陽光、清新的玩樂氛圍，也親自獻唱。對於人生的第一支代言廣告，主唱雞丁表示這次錄製與音樂作品很不一樣，團員們拿出200%的活力笑著錄製，希望能將品牌活潑、玩樂的氣氛完整傳遞！四人也分享拍攝廣告是一段相當熱血的體驗，在陽光下盡情揮灑汗水、一起完成最理想的畫面，當看到成品完美呈現時，也讓他們直呼一切努力都非常值得。而今年理想混蛋也將首度前進高雄巨蛋與小混蛋們一起慶祝成團九週年，面對目前緊湊地排練、錄影與演出行程，「補水」也是他們維持表演狀態不可或缺的重要環節。為歡慶理想混蛋首度擔任黑松FIN年度代言人，黑松FIN加碼推出限時抽獎活動回饋廣大粉絲！即日起至6月9日，到FIN官方Facebook粉絲專頁及Instagram帳號完成指定任務，即可抽限量理想混蛋簽名海報。更多活動資訊，請關注「黑松FIN」社群專頁：