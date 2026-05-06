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▲愛爾麗台中文心分店今天下午再度被稽查。（圖／記者顏幸如攝，2026.05.06）

知名醫美集團「愛爾麗診所」偷拍疑雲越滾越大！台中市衛生局昨天展開稽查行動，在2家分店發現設有監視設備與煙霧偵測器，今天下午會同警消二度進場，釐清業者是否事先拆除疑似針孔裝置。分店主管緊急下令拉下鐵門暫停營業，直至下午近6時，鐵門仍是拉下狀態，診所外則有疑似進不了門的年輕女員工逗留，表情充滿警戒。台中市政府衛生局配合新北地檢署的偵辦工作，昨天到愛爾麗文心店、崇德店展開行政稽查，在諮詢室、針劑室及診療室等空間發現監視設備與煙霧偵測器，檢視店內監視系統畫面時，發現多宮格監視畫面僅兩格顯示大廳影像，其餘呈現黑屏，懷疑相關鏡頭已遭拆除或損壞。衛生局今（6）日下午近4時再度會同台中市警局第六分局及消防局人員前往稽查，好確認業者有無提前拆除疑似針孔裝置，並進行消防設備檢查與相關器材功能鑑定、釐清煙霧偵測器是否具備攝影或錄影功能。中市衛生局表示，若煙霧偵測器經鑑定確實暗藏攝影設備，並涉及非法蒐錄他人非公開活動，恐觸犯《刑法》妨害秘密罪，衛生局將主動移送檢調單位偵辦，追究相關刑責。由於當時正值營業時間，現場仍有顧客進行療程，診所主管見大批人馬上門，突然下令關閉鐵門，待課程結束後才開門放行，引起欲辦理退費的民眾不滿。《NOWNEWS》記者下午5點半到文心店外了解，當時正值下班時間，警消與衛生局人員雖已離去，鐵門依舊緊閉，透過玻璃窗可看到女員工如常坐在服務台前。門外有兩名年輕女子焦急地以手機聯絡，似乎不得其門而入，看到陌生人接近，立即露出戒備神情。台中市法制局表示，目前已接獲4件消費申訴案，後續將啟動調解程序，協助釐清消費爭議與相關責任歸屬。